TUV莱茵携手中车长客股份公司共同推进“轨道交通管理体系”

上海2016年11月7日电 /美通社/ -- 近日，德国莱茵TUV大中华区（以下简称：“TUV莱茵”）与中车长春轨道客车股份有限公司 （以下简称：“长客股份公司”）在长春市长客股份共同签署战略合作框架协议。协议签署后，双方在轨道交通行业将开展全方位合作，包括产品检测、产品认证、安全评估、管理体系第二方审核、管理体系第三方认证、管理培训、现场监造服务、供方首件鉴定服务、合格供方审核服务等。未来，双方合作将有利于推动轨道交通行业健康发展。

长客股份公司总经理安忠义先生、TUV莱茵大中华区上海公司首席运营官陆勋海先生(Lutz Frankholz)和TUV莱茵大中华区管理体系服务副总裁方为民先生等出席此次签约仪式。

安忠义先生在致辞中提到：“近年来，长客股份已成为世界最大的轨道交通装备企业之一，但管理水平与世界高端企业仍存在差距，而管理工作，最重要的是克服思想上的障碍，以及传统管理理念的转变。他希望借助TUV莱茵的力量提升企业管理水平。”

此次战略合作框架协议内容包括：在轨道交通行业开展全方位合作。长客股份公司推荐TUV莱茵作为其唯一的合格供应商IRIS认证服务机构；TUV莱茵帮助中车长客股份公司加强供应链的管理；长客股份旗下的所有分公司和子公司统一选择TUV莱茵作为其IRIS管理体系认证机构；通过TUV莱茵IRIS认证的企业，可以直接作为长客股份公司合格供方评定的重要支持证据。

战略性产业高质量合作

从轨道导向到制动系统，国际铁路行业标准（IRIS）为铁路行业供应商提供了统一的语言、统一的指导方针以及相互认可的审核。该质量标准由四个最重要的系统制造商和铁路行业的管理机构UNIFE于2006年发起。它基于ISO 9001要求，获得了国际认可。TUV莱茵总共在全球核发了百余个IRIS认证，其中70个是在大中华地区核发的。在所有认证机构中，TUV莱茵的IRIS认证成长率雄踞亚洲第一。至今已有十余家OE代工厂商推荐TUV莱茵成为其供应商的IRIS认证机构。

TUV莱茵大中华区管理体系服务副总裁方为民先生表示，TUV莱茵此次与长客股份签订战略合作框架协议旨在增进互信，扩大合作共赢，今后双方将开展广泛的交流合作，进一步完善战略创新、提升专业服务水平，为实现轨道交通行业管理体系健康持续发展贡献力量。