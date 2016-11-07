华图教育医疗卫生事业部打造“靠谱”的医疗培训平台

北京2015年11月7日电 /美通社/ -- 据国家卫计委网站11月1日消息，《医师执业注册管理办法(征求意见稿)》起草完成，现已向社会公开征求意见。国家将进一步加强医师队伍管理，规范医师执业注册管理和医师执业活动。新规其中的一个极大的亮点是，医生可自由职业。这一新规的出台必将加剧医疗卫生类考试培训机构的规范性。



华图医疗事业部

在做大做强公务员业务的基础上，华图教育一直致力于满足学员多样化学习需求，基于此，华图医疗卫生事业部应运而生。华图医疗业务范围涉及医疗卫生事业单位招考培训、医疗类资格证考前培训，执业医师资格考试、执业护士资格考试、执业药师资格考试培训在职医生技能提升培训等。除此之外，华图医疗还承担着医疗类对外公益项目任务，例如医学类高校的就业知识讲座、贫困地区基层医务人员“三基”技术培训等。

逢进必考的从业门槛 没证的你等不来那个奇迹

医疗卫生招考类和医疗资格证类考试的培训相较其他类考试培训机构，数量少，规模小。培训机构培训水平参差不齐，鱼龙混杂。考生多为医疗事业单位实习生，工作性质直接导致学习时间碎片化。对此，事业部负责人刘振宇提醒考生，谨慎选择培训机构，详细了解培训机构的师资和产品。

在医疗卫生事业单位招考当中，受国家政策影响，各级政府和单位认真执行“逢进必考”的政策，医疗事业部的业务量得到长足的发展和进步，每年培训的人数几何级数增长，已经在业内成为首屈一指的培训机构。

除了华图在师资方面的优势，事业部还依托华图教育大平台，借助教研、图书出版、运营、客服、技术等方面的优势，发展医疗卫生培训业务，为考生提供便利、高效、精准的培训。

经过三年的快速发展，医疗事业部逐渐形成规模化、专业化运行模式，提高了考生认同感和品牌的市场认知度。到目前为止，医疗事业部累计培训了近24万名考生。

选贤任能 汇集来自协和医学院等一流人才

医疗事业部选贤任能，以学历为基础、以能力为主干、以教学为根本来把控师资。目前，华图教育医疗事业部已经拥有专职老师70余人，70%以上的专职老师具有硕士及以上学历，其中包含了北京协和医学院、北京大学医学部、大连医科大学、安徽医科大学、美国爱荷华州立大学等业内一流高校的优秀人才。

随着业务部门不断的扩张和市场需求，明年医疗事业部专职老师数量要增加一倍，满足更多的考生需求。

不再浪费时间 O2O把碎片时间塞进“营养”

资格类考试对于医学相关类考生来说是刚需，仅药师资格证考试，每年约有80多万人参加考试，因此，如何提升通过率，好老师、好课程、好学生的“三好”体系无疑是医疗事业部的追求。

医疗招考类考试培训，如医院招聘，事业单位招聘等一直都是事业部的强项，明年，医疗事业部将在资格考试类培训（执业医师资格考试、执业护士资格考试、执业药师资格考试培训）加大投入力度，扩大老师招聘和培养以及O2O培训的推广，让每一个医学类考生都能找到适合自己的培训。

O2O培训的推广是根据医疗类考生的工作特殊性而开发的线上培训。医疗行业的考试特点是：知识题量大、复习时间短、重点知识难以把握、参培意识非常高。医务人员非常需要培训，但是实际工作却没有那么多的时间来参加学习，因此，事业部积极拓展产品课程体系，研发出周末冲刺班、欢乐夜猫班、网络直播课等适应行业特色的相关课程，满足学习时间碎片化的考生需求。

O2O培训的推广将极大降低课程单价，吸引更多的学员报名华图医疗类资格考试类培训，形成竞争优势；同时也控制了运营成本，更好的开发课程和服务学员。

同时，面授课程仍然是培训的亮点，能够满足有需求、有时间的考生；不但给予相应的面授，还给予等量的网络课程，更有极具吸引力的课程支持体系。

医疗保障是国家的良心 我们为“良心”负责

华图医疗事业部总监刘振宇是华图的“老人”，面对新行业，他始终保持着创业者的心态 -- 有干劲、有韧性，能吃苦。



华图医疗事业部总经理刘振宇

基于未来他表示，未来通过打造多元化的产品、一站式培训服务、个性化培训方式强势的切入市场。通过集团资本的进一步介入，和医疗事业部的产品内核进一步优化，培训人次将会大踏步增长。

刘振宇说，“医疗是每一个国家为每一位公民提供的民生保障之一，我们医疗事业部从事的事情，符合华图集团的核心企业文化 -- 以教育推动社会进步的理念。我们以绵薄之力，为更多的医学生提供了进入医院的平台，也是能为更多老百姓提供优质医务工作人员的推手。”