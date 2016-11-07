感谢五年相伴 Daniel Wellington推出全球限量版金表

深圳2016年11月7日电 /美通社/ -- 说起全球最热的腕表品牌，相信很多人脑海中第一个闪现出的就是 Daniel Wellington 丹尼尔·惠灵顿。发展至今，Daniel Wellington 已经一跃成为各路时尚达人们提升格调的新兴腕表。在迎来品牌五周年庆典之际，Daniel Wellington 特推出限量版金表，全球仅限量发行50只，感谢粉丝们五年来的一路相伴。



Daniel Wellington推出五周年限量18K纯金纪念版手表

周冬雨魅力演绎“一寸光阴一寸‘金’”

此次 Daniel Wellington 推出的五周年庆全新限量版金表，设计与经典 Classic 系列手表相似，依旧简洁大气，其独特之处在于每只手表背后均注有1至50的专属编号，以此来阐释其独一无二。此外，每只限量金手表还将配有带编号的精美包装盒，送到它专属的主人手上。

11月1日，影视明星周冬雨在其个人微博晒出佩戴这款限量版金表的美照，并配文“一寸光阴一寸‘金’”，精致妆容凸显女神气质，再搭配 Daniel Wellington 限量时尚金表，复古又前卫，自带风雅魅力，立即收获粉丝点赞8万，更有粉丝大呼：“好惊艳！我下一步是周冬雨同款手表！”



周冬雨在微博晒出佩戴Daniel Wellington纪念版手表的美照

近年来，造型非常有辨识度的 Daniel Wellington 受到全球众多明星与时尚达人的追捧。Daniel Wellington 获得市场的高度认可并非偶然，这个来自瑞典的全球著名腕表品牌成立于2011年，以其极简主义的设计，永恒优雅的独特风格，完美融合了个性与稳重、简单与优雅，其系列产品凭借轻薄的表身、干净的表盘以及可更换表带的设计令 DW 在风格方面更显多样化，使众多名人与时尚达人对它爱不释手，也在全球时尚圈掀起了一股绅士表款的风潮。

“Daniel Wellington 品牌所倡导的生活态度，不仅表现为它是一款时尚装饰配件，更代表和号召了全球粉丝融入世界并积极创造的生活方式。”据 Daniel Wellington 亚洲区市场总监 Mikaela Lauren 介绍，在风靡全球的社交 APP Instagram 上，Daniel Wellington 拥有超过2200000粉丝，而在 Facebook 上，Daniel Wellington 拥有超过455000粉丝。

回馈中国粉丝厚爱 赢取五周年限量版金表

Daniel Wellington 自2015年5月正式进入中国以来，其腕表无论是设计还是品质，都受到了中国消费者的喜爱。目前，Daniel Wellington 在中国的销售渠道除了传统的线下实体专营店外，同时还在包括天猫、京东等网络电商平台开设有品牌直营旗舰店。



每只限量版18K纯金手表背后均注有1至50的专属编号

在迎来五周年庆典之际，为了感谢中国粉丝们一路走来的陪伴和支持，Daniel Wellington 特别推出一系列活动，邀请粉丝们参与，赢取这款代表着 Daniel Wellington 在过去1825个日夜成长脚步的全球限量的非卖品。粉丝和消费者除了可以通过微博# DW 五周年#祝福活动参与赢取外，在即将到来的11月11日，通过参与 Daniel Wellington 天猫官方旗舰店活动，在指定的四个时段首个下单并支付成功的客户，将获得一只五周年限量版金表。同时，当天单笔订单支付最高金额的客户，也将获赠该款全球限量发行的限量版金表，与全球粉丝共庆 Daniel Wellington 五周岁生日。