联合利华沁园宣布新愿景：为中国20%家庭改善饮用水品质

上海2016年11月7日电 /美通社/ -- 近日，沁园集团在宁波慈溪启用了全新的办公大楼，并召开管理人员员工会议。联合利华任命的新管理层团队宣布了全新的沁园公司愿景：为20%的中国家庭改善健康饮水条件。



联合利华北亚区家庭护理品类副总裁瞿巍先生在沁园集团新办公楼启用仪式上宣布公司新愿景

10月中旬，联合利华北亚区家庭护理品类副总裁瞿巍先生出任沁园集团股份有限公司总经理。联合利华北亚区主席马瑞文（Marijn Van Tiggelen）先生兼任沁园集团董事长、沁园创始人叶建荣先生担任沁园集团副董事长。

今年是沁园创始18周年，公司一直致力于通过技术和服务引领国内净水行业的发展。目前，沁园取得了数百项专利、服务网络覆盖了500多个中国城市，改善了数百万中国家庭的饮水质量。

沁园集团总经理、联合利华北亚区家庭护理品类副总裁瞿巍对市场前景充满信心，“中国净水器的家庭使用率只有10%左右。以我们相邻的韩国为例，其市场渗透率高达70%左右。随着人们生活水平和健康意识的逐步提高，国内净水行业大有可为。我们要抓住机遇，获得更多的业务成长，同时作为公共服务设施升级改善的有益补充，造福社会”。

在巨大的商机前景之下，中国净水市场的竞争已是相当激烈。如何保持核心竞争力成为了沁园新管理层工作的重中之重。瞿巍指出，沁园将从品牌、创新、成本、渠道和创业家精神几方面着手，依托联合利华强大的品牌管理经验、丰富的业务资源、成熟的人才培养机制和全球化的视野，进一步推进沁园的市场渗透率和品牌影响力，让“沁园”成为中国乃至全球净水业务的代名词。

新启用的沁园办公大楼，第一次让公司的研发、市场和客户服务等所有团队在同一屋檐下工作，促进相互间的沟通和协作，从而为客户和消费者提供更好的产品和服务。这是沁园在达成公司宏大愿景的征程上，实现的又一个“小目标”。