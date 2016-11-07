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美通社2016新传播年度论坛将在上海举办

2016年11月07日 17:03 编辑： 经理人网编辑
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上海2016年11月7日电 /美通社/ -- 美通社（PR Newswire）2016年新传播年度论坛将于11月17日在上海举办。本届论坛主题为“传播的进化 -- 数据、技术、内容重构传播生态”，届时将有来自国际国内媒体、跨国企业、本土大型及创新企业、公关传播机构的行业专家，分享“国际传播新趋势”“跨国企业传播数字化挑战”“中国企业走向海外”等公关传播热点议题的经验得失与最新洞察。（了解详情，请登录：http://www.prnasia.com/prnewswire-summit-2016/

美通社2016新传播年度论坛11月17日在上海举办
美通社2016新传播年度论坛11月17日在上海举办

 

在即将过去的2016年，全球传统与新兴媒体在传播技术升级创新、受众获取信息方式演变、资本投入偏好等多元因素影响下，此消彼长。企业传播人员迎来新的机遇与挑战：虽然传统媒体在受众与广告收入方面出现下降，互联网与社交媒体资讯泛滥，但传统媒体的公信力并未弱化。互联网广告拦截软件兴起、广告数据欺诈与搜索广告的公众信任度下滑，促使企业传播者重估广告投放效果与价值。同时，受限于自有传播平台与受众数量，企业原创内容传播效果未及预期，他们开始思考生产原创内容的投入产出效率。

伴随传播媒介日趋多元，直播、VR（虚拟现实技术）等新传播技术兴起，企业传播者拥有更为丰富的选择并向精准化迈进，数据、技术与内容将重构传播生态。如何平衡广告投放、自有平台与赢得的媒体（Earned Media）之间的关系，是企业传播者迫切需要思考的问题。中国企业加快海外布局，如何向全球传递企业声音、讲好品牌故事是中国企业传播者需要应对的另一挑战。

美通社2016新传播论坛将讨论以下议题：
主题演讲：

  1. 国际媒体传播新趋势与中国企业全球发展洞察与思考
  2. 适应全球媒体发展，优化企业新闻传播  
  3. 放眼全球，中国企业走向海外的挑战与经验
  4. 全媒体时代，传统行业企业的传播新思路
  5. 如何实现品牌传播的多媒体创新？
  6. 数字化变革下的创业企业公关传播

圆桌讨论：

  1. 媒体演变、新媒体发展、渠道变革对内容和公关的影响
  2. 新传播技术与传播闭环对企业及媒体传播的影响

本届论坛还将揭晓2016“新传播年度大奖”的最终获奖名单。“新传播年度大奖” 由美通社于2013年发起并创立，旨在增强企业、机构和媒体对于以优质内容为核心的传播理念认知，通过优秀案例推进相关实践，帮助企业提高传播内容的质量。

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在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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