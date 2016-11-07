海航物流获“2016中国物流杰出企业”称号

物流大咖齐聚西子湖畔 海航产业布局初露锋芒

上海2016年11月7日电 /美通社/ -- 11月5日至6日，2016（第十四届）中国物流企业家年会在浙江省杭州市召开，来自全国1500多家物流企业的代表参加大会，浙江省副省长高兴夫、杭州市市长张鸿铭在开幕式上致辞。在本届大会上，海航物流凭借其重点打造的实体物流（3PL）、供应链管理（4PL）、物流金服（LFS）三大业务平台和物流产业链全球布局的出色表现，获得“2016中国物流杰出企业”称号。

“中国物流企业家年会”自2003年以来，已连续成功举办14届。年度“中国物流杰出企业”称号，旨在表彰在当年在物流和供应链管理领域做出突出贡献的中国企业。作为海航集团五大核心产业之一，今年以来，海航物流集团有限公司围绕打造全球物流行业投资商及物流金融服务提供商的目标，依托海航集团强有力的支持和资源，实施“三横两纵”战略布局，实现投资和科技双轮驱动，重点打造实体物流（3PL）、供应链管理（4PL）、物流金服（LFS）三大业务平台已初具规模。 近年来，海航物流通过一系列海外并购，增强全产业链的全球布局，极大强化对“物流+信息流+资金流+商流”四流的掌控。据参与此次物流企业家年会评审的专家反映，从商业模式、企业业绩、行业知名度和竞争力等多维度综合测评，海航物流获得年度“中国物流杰出企业”称号。

应主办方邀请，海航物流旗下尚融供应链管理有限公司创新总裁石祥伟做了题为《生态引领未来 -- 尚融供应链在供应链金融领域的创新实践》的演讲，向与会人员分享了尚融供应链旗下供应链金融平台 --“海平线”的成功经验。

海平线2016年上线，目前已发展成为国内领先的供应链管理和专业金融服务平台，合作机构逾200家，与多家央企和500强企业达成战略合作。石祥伟认为，“从国内的供应链三个基本元素来看，金融方面融资成本仍具有覆盖空间，物流成本方面有较大的优化空间，信息化方面存在巨量成长空间。”

本届中国物流企业家年会由中国物流与采购联合会和杭州市人民政府主办，以“智慧物流驱动产业升级”为主题。与会物流大咖借助主题论坛和9个分论坛活动，一同探讨智慧物流如何驱动产业提质增效，以及行业、企业如何把握机遇，创新物流资源配置方式，大力发展商业新模式、经营新业态，进一步提升物流业信息化、标准化、组织化和智能化水平，推动构建高效透明、开放共享、诚实守信的中国物流新生态体系。