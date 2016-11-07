14成5万大妈同跳广场舞挑战吉尼斯？99广场舞推广健康理念

北京2016年11月7日电 /美通社/ -- 如果说到最受新闻界关注的群体，那么广场舞大妈们一定榜上有名。还记得网友分享的中国大妈们进军卢浮宫大跳广场舞的场景么，瞬间就爆红了网络，从法国巴黎的凡尔赛宫前，到美国纽约的日落公园，再到俄罗斯红场，总是少不了大妈们集体起舞的身影。网友评论称，“大妈征服世界啊！这才是脚尖上的中国”。现在大妈们又玩出了新花样，竟然挑战世界吉尼斯纪录，又成功的吸引了大家的眼球。近日，14个城市近5万广场舞大妈汇集在北京、上海、天津、深圳等15个省会城市，一起冲击一项新的吉尼斯世界纪录 -- 同一时间一起跳同一支广场舞曲。



千人共跳广场舞

随着广场舞越来越规范化、规范化，许多广场舞的互联网公司也都应运而生，成为广场舞的有力推手。为了深化贯彻关爱老年人社会议题的重要性，99广场舞作为一家免费、专业、开放的垂直类舞蹈视频分享平台，以“人人都是舞蹈家”为理念，一直致力于推广广场舞事业健康和谐发展。

14个城市近5万大妈同时起舞，那场面可以称得上是震撼了，从没有想到之前扰民的小区广场舞还能与世界接轨，各大乐坛大咖、舞蹈艺术家们都震惊了，几十年前就开始喊的文化输出，多少号称大师的人没做到，广场舞大妈们却做到了。虽然有些牵强，但不容置疑的是确实影响到了国外。

14个城市近5万广场舞大妈同跳广场舞挑战吉尼斯纪录，试问中国的大妈们还有什么是做不了的？广场舞如今的风靡关键在于它满足了大多数中老年人的精神渴求。一个广场舞大妈曾告诉说过，如果她跳得足够快，她的孤独就追不上她。广场舞不仅仅是一种健身舞蹈，更是群众交流沟通的一种途径，舞友们在热闹欢快的跳舞之余又能结识朋友，获得友谊。对广场舞这项有益的健身活动国家也是大力推广的，国务院已将全民健身上升为国家战略。广场舞事业迅猛发展，各项类广场舞活动遍地开花。



舞友在99广场舞最美乡村上大展热舞

作为中国广场舞领袖，99广场舞联合创始人杨艺老师表示：“很高兴看到广场舞项目可以冲击吉尼斯世界纪录，广场舞具有民间文化特色，深受广大中老年人喜爱。这样的活动对推广中老年人全民健身很有意义，另外，这也证明了中老年产业也越来越被重视。”

从这次活动大妈参与的热情中可以看到中老年人群对广场舞的热衷和喜爱程度。在这背后，离不开互联网平台对中老年人这一群体产业的推广。作为其中的一员，99广场舞非常有信心从广场舞切入中老年市场，更希望让更多的中老年人参与到这项健身活动中，大家在学习广场舞的同时也能提高身体素质，今后，99将继续推动广场舞在全国各地区积极、健康、和谐发展。旗下推出的“99广场舞”app，更是在全国有数百万用户和舞蹈视频。你在lol的时候，不要忘了给父母下载一个99广场舞。