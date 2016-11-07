中意人寿为“阅动羊城”公益徒步筹款活动保驾护航

广州2016年11月7日电 /美通社/ -- 11月5日，由广州市慈善会、广东省春桃慈善基金会以及广州市海珠区满天星青少年公益发展中心联合主办，中意人寿保险有限公司广东省分公司赞助的“阅动羊城”2016年广州大型公益徒步筹款活动在广州大学城成功举办。该活动旨在倡导公众身体力行参与公益活动，并号召身边的亲朋好友关注和支持公益，营造良好的全民公益氛围。

中意人寿广东省分公司作为赞助本次公益活动的爱心企业，分别免费为参加本次活动的近3000爱心人士、承办方提供团体意外险和公众责任险。此外，中意人寿广东省分公司还派出数十名保险营销员参加志愿者工作，与内勤员工、家属组成的“爱-我中意”小队一起全方位参与了本次大型公益活动，为儿童阅读公益项目贡献力量。

本次徒步活动共吸引了来自政府机关、企业、学校、社会团体、家庭的近3000名爱心人士共计552支队伍报名参加。参与者需在规定的时间内克服困难，团队协力同行，完成5公里亲子组、12公里体验组或25公里挑战组的徒步挑战；同时还要发动身边亲友为所支持的儿童阅读类公益项目募集善款。目前，该活动已有8860人次参与捐赠，筹集善款已超100万元。

中意人寿始终倡导对“人”和“生命”的关爱，在为社会提供保险保障的同时，中意人寿同样重视保险业所蕴含的社会责任和关爱精神，坚持以关爱之心回馈社会。仅在2016年，中意人寿广东省分公司就通过公司与广州慈善会共同设立的中意人寿爱心公益基金，先后为广东保险业对口扶贫村揭阳市葵潭镇门口葛村捐助2万元、为清远市连州瑶族乡民族学校贫困学生捐助1.3万元。另外还组织员工和客户慰问了肇庆市广宁县宾亨镇社区居委和妙村建档立卡贫困户，并为宾亨镇中村小学建立读书阁。