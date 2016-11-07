北京日出东方凯宾斯基酒店&雁栖岛举办2016 G20科技创新部长会议

北京2016年11月7日电 /美通社/ -- 2016年11月3日-5日，2016年G20科技创新部长会议在北京日出东方凯宾斯基酒店及雁栖岛成功举办。继2014年APEC会议、2015年“读懂中国”会议以及G20能源部长会议后，北京日出东方凯宾斯基酒店&雁栖岛迅速进入人们的视野，凭借优越的地理位置，独树一帜的设计，贴心的服务，迅速成为北京新的高端大型会议首选目的地。



北京日出东方凯宾斯基酒店&雁栖岛举办2016 G20科技创新部长会议

20个G20成员国、6个嘉宾国、有关国际组织官员聚集北京日出东方凯宾斯基酒店&雁栖岛，围绕“创新驱动增长”的政策和实践、创新创业、科技创新合作的优先领域和模式、科技人力资源与创新人才交流等多项议题进行广泛讨论，共同推动全球科技创新合作。本次会议是9月举办的G20杭州峰会的专业部长会议，是G20杭州峰会后第一个落实创新增长方式的行动，也是第一次在G20框架下建立科技创新部长会议机制。科学技术部部长万钢、科学技术部副部长阴和俊以及科技部秘书长徐建培均参加会议。

在历时3天的大会中，参会者超过500人，酒店入住间夜达552间。在会议之前，除了在主会场大议会厅进行了精心布置，更在大宴会厅、多功能厅及周边序厅设置了多个会场布置准备。在活动之前，精心划分了32个会场并提前完成了布置摆台。值得一提的是，为了发扬中国传统文化并传播考究美食文化，酒店在餐品设计和氛围营造上可谓下足了功夫：会场主色调采用喜庆的红色，辅以金色点缀其中，彰显大国的尊贵与大气；VIP 晚餐在采取国宴标准的同时兼容南北菜系之长，适合各国外宾口味，在茶歇阶段厨师倍下苦功为各国嘉宾准备了驴打滚、艾窝窝等极具北京特色的传统小吃。茶歇提供近40种不同类型的食品，其中中式茶点近20种，在摆台方面围绕中国元素，酒店还别出心裁的将万里长城、天坛等模型、象征喜庆的灯笼、中式食盒、中国结等中国特色物件摆上了茶歇桌。



北京日出东方凯宾斯基酒店&雁栖岛举办2016 G20科技创新部长会议

北京日出东方凯宾斯基酒店&雁栖岛总经理庞博思先生说到“这是今年继6月能源部长会议后，第二次我们接待G20的部长级会议。活动期间高品质的服务，精心的准备工作，以及创新的食谱菜单，得到中外领导人的一致好评。我和我的团队非常珍惜这样的机会，并且很自豪的再一次用行动得到了中外嘉宾的认可”。

北京日出东方凯宾斯基酒店&雁栖岛再次向世界证明和传递了欧洲传统奢华服务理念。