全球第一款太空实验室精华液 美素“人参再生精华液”诞生

护肤进入太空时代

上海2016年11月7日电 /美通社/ -- 太空实验室仿佛离大家很遥远，其实与现代生活密切相关，导航、无线信号、电视信号、微波炉……这些都是因为太空实验室科技而诞生后转为民用的。美素历时四年开发的全球第一款太空实验室精华液，将开启一个全新的护肤时代。“美素人参再生精华液”蕴含着护肤功效强大的“太空人参酵母”活性成分，一瓶触发三重再生、焕现六维美肌。10月27日，“美素人参再生精华液”上市发布会举办，这一次，美素将带领全球#护肤进入太空时代#。

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全球第一款太空实验室精华液 美素“人参再生精华液”诞生

太空实验室 打开尖端护肤科技之门

太空是地球大气层以外的空间，又称为宇宙空间，它具有超真空、微重力、高能粒子辐射、交变磁场、极端温差等严酷环境特点。人类利用各种尖端航天科技，将航天器和人送入太空飞行、停留和返回，航天器进入太空后实质上就成了一个拥有各种尖端科技的“太空实验室”。当它被置于太空极端环境中，可能会触发生物、植物产生一系列生物学变化，可用于开展各种在地球环境下不具备条件和无法开展的尖端生物学、医学、植物学研究。

在美容护肤领域，全球多年的医学、生物学研究表明，太空极端环境会加速人体衰老，若在太空实验室中建立皮肤衰老加速模型，可以帮助我们在短时间内洞悉肌肤衰老成因，这是在地球正常重力情况下无法做到的。同时，将来源于植物或生物的独特原料、皮肤细胞、产品配方等送入太空实验室，可以开发出功效强大的护肤成分、并对作用肌理进行研究，为消费者带来肌肤再生、抗老、美白、保湿等方面功效卓著而又安全可靠的高科技护肤品，这是从事护肤品研究的科学家们的梦想，并一直在探索中。

全球第一款太空实验室精华液诞生

随着中国航天事业的飞速发展，通过中国自己的太空实验室进行护肤品研究的梦想变成了现实。2013年6 月11日，美素东方美学研究中心通过“神舟十号”载人飞船搭载了第一个太空科研项目进入太空与“天宫一号”太空舱对接，在轨飞行了15天，经过极端太空环境的培育后成功返回地面。美素所属的伽蓝集团也因此成为全球首家利用世界领先的中国航天科技开展护肤研究的企业。

为了这次搭载，美素R&D的科学家们与国家权威科研机构合作，从海量的酵母菌中，优选了本身就具有护肤功效和强韧生命力的酵母，2013年搭载“神舟十号”送入太空与天宫一号对接进行太空实验。在轨飞行15天，搭载的酵母经过极端太空环境培育，返回地球后，生物学、植物学、皮肤医学的科学家们历经四年超过1000多个日夜的大量实验和不断筛选，最终从总数以亿计的经过太空搭载的酵母中，成功活化出104株酵母，再运用12种科学方法，经过1253次实验，筛选出1株具有超强生命力的“太空酵母”。这株超强太空酵母本身在对抗恶劣环境、辐射抵御的能力大幅提升。

人参自古以来备受东方人喜受，是东方养颜精髓最具代表性的传奇植物。科学家从长白山的整株人参中提炼出核心成分，创造性地加入“太空酵母”进行转化，从而获得了一种独特的含有太空酵母和人参转化物的复合活性成分。为了保持活性物的天然和活性，科学家们通过“超低温冷冻干燥技术”制成活性冻干粉，以保留其强大的活性，最终获得了一种含有太空酵母和整株人参精华的革命性护肤成分，科学家们将其命名为“太空人参酵母”，其有着超强的护肤功效，且温和性和安全性均非常高，抗氧化能力是单纯人参成分的1.7倍。

美素R&D的配方师用“太空人参酵母”配制出了划时代的“美素人参再生精华液”，具有强大的肌肤再生功效。这是全球第一款通过太空实验室研发的精华液，引领护肤进行太空时代。



美素“人参再生精华液”，一瓶触发 三重再生

超越修护 奇肌再生

美素作为东方护肤专家，多年来全方位聆听中国女性对美的需求，根据中国人饮食、文化和肌肤特点，一直致力为她们开发针对性的解决方案。肌肤“再生”是美素多年研究核心课题，美素通过多年研究最终带来全新的护肤理念：修护只是表面，再生才是根本。美素科学家成功构建了世界领先的东方人3D皮肤细胞模型，发现基底源生蛋白是再生的核心动力之源。再生，即激发基底源生蛋白的数量，促发肌底层产生更多新生细胞，令整个表皮层由内而外焕然一新，肤质由此得到真正的改善。而修护，是对已经产生的表面肌肤问题，以外在手段进行修护，无法从根源上解决肌肤问题。因此，再生才是肌肤健康强韧的根本。

全新“美素人参再生精华液”拥有强大再生力，为肌肤层层灌注能量，超越单一表面修护，一瓶触发三重再生。美素通过体外细胞实验、重离子强辐射极端环境测试、人体功效测试等20种以上科学验证，从表皮-肌底-真皮三个方面实证人参再生精华液能够为东方肌肤带来三重强韧再生力。

第一重 表皮再生

人参再生精华液能够促进表皮更新能力，令角质层更新周期加快，卓效提升肌肤自我再生力。

第二重 肌底再生

基底源生蛋白，是再生的核心动力之源。它存在于基底膜之上，负责输送养分至肌肤表层，令肌肤不断再生。随着年龄增长，它的数量会逐渐减少，导致肌肤再生能力下降。人参再生精华液，能够激发基底源生蛋白的数量大量生成，强韧肌底，优化再生能力。

第三重 弹力蛋白再生

弹力蛋白是构成肌肤紧致轮廓最重要的组成成分之一，它犹如“脸部的框架”，赋予肌肤弹性和支撑力。美素通过重离子强辐射极端环境测试，实证人参再生精华液能够触发弹力蛋白数量不断提升，肌肤密度增加，回复紧致饱满。

再生力卓越提升

美素认为，真正年轻美丽的肌肤，是由内而外透现的六维美肌 -- 细腻、饱满、透亮、柔滑、匀净、光采。美素通过第三方验证机构进行人体临床实验，从“再生能力”和“肌肤功效”两大方向，通过仪器测试和消费者自评，全方位进行“美素人参再生精华液”三重再生六维美肌的功效。

* 34位35至55岁中国女性消费者，叠加使用人参水和人参再生精华液后，分别以仪器和消费者自评方式，在即时、三周和四周的测试结果。

1. 肌肤更新速度加快

肌肤更新速度是肌肤再生能力的一个重要的指标。健康年轻肌肤的再生周期是21天。但是，随着年龄的增加以及受到外界因素和情绪压力影响，肌肤更新速度逐渐减缓。肌肤渐渐变得粗糙、肤色暗淡。

角质层更新时间可反映肌肤更新的速度，受试对象使用人参水+人参再生精华液后，角质层更新速度加快13.7%，再生速度加快2.1天，更加趋近完美的循环周期。

2. 肌肤厚度改善

表皮层厚度是健康强韧肌肤的重要指标；但表皮层厚度受到很多内在、外在因素影响，令皮肤变薄，肌肤屏障功能会因此下降，保水力减弱、出现细纹皱纹；可能导致肌肤失去弹性，变得干瘪，轮廓不再清晰。

测试结果表明：使用人参水+人参再生精华液4周后，表皮层厚度显著增加5%，肌肤变得更加健康、强韧。

3. 肌肤纹理清晰

年轻强韧肌肤的最佳表现：是具有清晰、饱满、规则的肌肤纹理，从而肌肤看起来平滑细腻；反之则显得粗糙晦涩，细纹皱纹显现。

测试显示，在使用人参水叠加人参再生精华液后，肌肤纹理皱纹数值下降，显著改善细纹皱纹；同时通过照片组观察，使用3周后，肌肤纹理清晰规则，皮屑明显减少，呈现光滑、细腻的肌肤。

人体临床功效测试：人参水+人参再生精华液肌肤效果

1. 肌肤亮度（L/ITA值）

使用4周，肌肤亮度与亮白度显著提升，肤色更加匀净透亮。

2. 水分含量

使用4周，肌肤水分含量显著增加10%，更持久滋润。

3. 肌肤弹性(R2)

皮肤弹性指数R2，在3周4周测试中都有显著改善。

消费者自我满意度

肌肤感觉更加健康 100%

肌肤感觉更加细腻 100%

肌肤感觉更加通透 94%

肌肤感觉更加匀净 91%

肌肤感觉更加平滑 97%

肌肤感觉更加柔嫩 97%

美素“人参再生精华液”

超越表面修护 年轻由内再生

全新美素人参再生精华液，突破表面修护局限，卓效提升肌肤自我更新，促发表皮、肌底、弹力蛋白三重再生。黄金般轻盈润透的质地，由内而外令肌肤层层满溢再生能量。随着指尖轻抚，活性能量渗透入肤，肌肤重焕年轻强韧。持续使用21天，90%以上东方女性试用者一致认同肌肤变得更健康，惊喜焕现细腻、饱满、透亮、柔滑、匀净、光采，六维美肌触肤可及。



美素“人参再生精华液” 超越表面修护 年轻由内再生

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