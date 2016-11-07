打造“吃货狂欢节” 来伊份全渠道迎战双“11”

上海2016年11月7日电 /美通社/ -- 10月12日成功登入主板后，中国著名休闲零食领导品牌来伊份（603777.SH）迎来了上市后的第一个大型消费节日 -- 双11。

去年“双11”期间，来伊份以3.1亿全渠道销售额问鼎休闲食品第一；在支付宝“双12”蝉联双冠王，成为支付宝支付笔数、成交金额最多的休闲食品企业；在移动APP支付领域休闲食品产业用户数、销售额名列前茅。

今年双11，恰逢来伊份上市“满月日”，转变为公众型公司的来伊份在门店、电商及移动APP上一起发力，全渠道迎战双11，让消费者享受饕餮盛宴的同时，能够产生更好的购物体验并获得意外惊喜。



来伊份第八代门店新形象

线下：2200多家门店联手携程帮消费者“脱单”

“准备一整年，只为这一天”的双11“单天抢购模式”早已改变，今年线上品牌京东将双11战线拉长至11月1日至12日，全渠道品牌来伊份则战线拉得更长，10月30日至11月13日，消费者都可以在来伊份买到称心、实惠的食品。

10月30日至11月9日，拥有2200多家线下门店的来伊份迅速开展了“爆款低价囤”门店盛大促销活动，碧根果、夏威夷果、本色开心果、猪肉脯、碳烧腰果、开口松子、香辣鸭脖等消费者购买较频繁的商品种类优惠放量供应，让消费者以较低的价格购买到高品质的商品。

11月10日至13日，来伊份与携程旅行网联合为单身人士们精心准备了“幸运脱单上上签”活动。在来伊份门店购买商品，就有机会获得携程价值4999元“脱单”旅行基金大奖，这一“边吃边玩”的新模式，为单身族创造了一次美妙的邂逅之旅活动。



2015年双11来伊份电商火热场景

线上：移动APP、电商联手发力创造“金”喜

线下促销火热开展的同时，来伊份移动APP和电商也在同步发力。

无粉丝不经济，电商的发展带动了APP独立销售平台的飞速增长，来伊份APP目前拥有100多万用户，活跃用户数及销售额均位居休闲食品前列。

10月20日至11月31日，来伊份APP开展百万老用户分享微信朋友圈获取新用户活动，老用户每成功推荐一名新用户，将每成功获得30元奖励，而新用户同样享受利好，只需下单满36元就可首单立减16元。不同时间节点，来伊份美味可口的坚果、糕点、肉制品可靠享受满50送50活动，双11当天更有机会获得iphone6大奖。

此外，在“双11”活动当日，来伊份淘宝旗舰店采取了密集、刺激、好玩的分时段、全时段让利活动，让消费者在疯狂抢购来伊份美食时，获得更多“金”喜。



现代化的来伊份信息中心

信息化：助攻全渠道，精准营销链接消费者

来伊份多年来在信息化上巨资打造的行业领先信息系统，为来伊份全渠道迎战双十一提供了坚实的基础。

早在2003年，来伊份就率先在休闲食品行业开启信息化建设之路，联合IBM、SAP、思科、海信等知名国内外IT巨头，为来伊份量身定制先进的信息系统，支撑各项业务的开展。2014年，来伊份正式推出全渠道发展战略，进一步改进与完善门店、电商及移动领域的全新信息生态系统，成功打通线上线下业务通道。

今年的双11，来伊份将对来自线上、线下的大数据精准分析，真实、清晰地把握用户信息，了解消费者的消费喜好和习惯，以方便后期开展针对性更强的精准化营销，跟消费者的距离变得越来越近。

双11不再是电商平台的一头狂欢，也不是传统企业线下的“争权夺利”，而是消费者全渠道的一场购物盛会。无论电商还是店商，都在通过自己的渠道掌控力，不惜一切机会迎合消费者，给自己争取品牌接触和产品销售的机会。

来伊份从线下门店到电商平台，再到自有APP移动电商平台，多管齐下迎战“双11”。来伊份全渠道下的双11，不仅仅是上市后的第一战，更是对马云最近提出“新渠道”模式的积极践行。不论双11业绩如何，来伊份都是在探究和夯实“新渠道”模式，并提前分享新的渠道模式红利。