中芯国际二零一六年第三季度业绩公布

所有货币以美元列账，除非特别指明。

本合并财务报告系依国际财务报告准则编制。

上海2016年11月7日电 /美通社/ -- 国际主要半导体代工制造商中芯国际集成电路制造有限公司(纽约交易所：SMI；香港联交所：981)(“中芯”或“本公司”)于今日公布截至二零一六年九月三十日止三个月的综合经营业绩。

二零一六年第三季度摘要

二零一六年第三季的销售额为创新高的柒亿柒仟肆佰捌拾万美元，较二零一六年第二季的陆亿玖仟零贰拾万美元季度增加12.3%，较二零一五年第三季的伍亿陆仟玖佰玖拾万美元年度增加36.0%。

二零一六年第三季毛利为贰亿参仟贰佰壹拾万美元，相比二零一六年第二季为贰亿壹仟柒佰捌拾万美元及二零一五年第三季为壹亿捌仟贰佰肆拾万美元。

二零一六年第三季毛利率为30.0%，相比二零一六年第二季为31.6%及二零一五年第三季为32.0%。

二零一六年第三季中芯国际应占利润为壹亿壹仟参佰陆拾万美元，相比二零一六年第二季为玖仟柒佰陆拾万美元及二零一五年第三季为捌仟贰佰陆拾万美元。

二零一六年第三季净资产收益率为11.4%，相比二零一六年第二季为10.2%及二零一五年第三季为9.3%。

二零一六年第四季指引

以下声明为前瞻性陈述，此陈述基于目前的期望并涵盖风险和不确定性，部分已于之后的安全港声明中阐明。本公司预期：

季度收入增加5%至7%。

毛利率介于28%至30%的范围内。

非公认准则的经营开支为扣除雇员花红计提数、政府支持的资金以及出售生活园区资产收益影响后，将介于1亿7仟9佰万美元至1亿8仟4佰万美元之间。

非控制权益将介于正3仟7佰万美元至正3仟9佰万美元之间(由非控制权益承担的损失)。

首席执行官兼执行董事邱慈云博士评论说：“我们所有产品的市场需求都非常强劲，我们重申我们2016年到2019年的成长目标是20%年复合增长。预计在2016年，我们的年度成长将超过28%。根据目前的可见度，我们预计2016年第四季度和2017年第一季度都将继续成长。我们预期今年收入和中芯国际应占利润将再创新高。

三季度非常成功，我们连续第7个季度收入成长，连续第18个季度盈利。收入为创纪录的柒亿柒仟肆佰捌拾万美元，同比增长36.0%，环比增长12.3%。中芯国际应占利润为创纪录的壹亿壹仟参佰陆拾万美元，同比增长37.4%，环比增长16.3%，标志着中芯国际季度利润第一次超过1亿美元，连续第2个季度净资产收益率超过10%。

我们各个区域、应用和制程仍然处于强劲的需求中，我们通过谨慎扩张来满足客户需求，为持续成长打好基础，从而迎合需求机遇。上个月我们宣布了几个新厂的建设项目来满足多样的需求。实际的生产产能只会通过审慎的计划来执行，从而综合考量确定的客户需求、技术准备程度和可持续盈利这三方面的状况。”

电话会议／网上业绩公布详情

日期：二零一六年十一月八日

时间：上海时间上午八时三十分

拨号及登入密码：

中国大陆 +86 （密码：SMIC）

香港 +852 3018-6771 （密码：SMIC）

台湾 +886 2-2650-7825 （密码：SMIC）

美国 +1 845-675-0437 （密码：SMIC）

二零一六年第三季业绩公布网上直播可于以下网址收听：http://www.smics.com/eng/investors/ir_presentations.php，或

http://edge.media-server.com/m/p/thpxzbvj。

该直播的录音版本，连同本新闻稿的电子档，都在本新闻稿发布后12个月内刊登于SMIC的网站上。

关于中芯国际

中芯国际集成电路制造有限公司（“中芯国际”，纽交所代号：SMI，港交所股份代号：981），是世界领先的集成电路晶圆代工企业之一，也是中国内地规模最大、技术最先进的集成电路晶圆代工企业，提供0.35微米到28纳米不同技术节点的晶圆代工与技术服务。中芯国际总部位于上海，拥有全球化的制造和服务基地。 在上海建有一座300mm晶圆厂和一座200mm超大规模晶圆厂；在北京建有一座300mm超大规模晶圆厂和一座控股的300mm先进制程晶圆厂；在天津和深圳各建有一座200mm晶圆厂；在江阴有一座控股的300mm凸块加工合资厂；在意大利有一座控股的200mm晶圆厂。中芯国际还在美国、欧洲、日本和台湾地区设立行销办事处、提供客户服务，同时在香港设立了代表处。

详细资讯请参考中芯国际网站 www.smics.com。

安全港声明

(根据1995私人有价证券诉讼改革法案)

本次新闻发布可能载有(除历史资料外)依据1995美国私人有价证券诉讼改革法案的“安全港”条文所界定的“前瞻性陈述”。该等前瞻性陈述，包括“二零一六年第四季指引”、“资本开支概要”和包含在首席执行官引言里的叙述，乃根据中芯对未来事件的现行假设、期望及预测而作出。中芯使用“相信”、“预期”、“打算”、“估计”、“期望”、“预测”、“目标”或类似的用语来标识前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性声明都包含这些用语。这些前瞻性陈述涉及可能导致中芯国际实际表现、财务状况和经营业绩与这些前瞻性陈述所表明的意见产生重大差异的已知和未知风险、不确定性因素和其他因素，以及其他可能导致中芯实际业绩、财政状况或经营结果与前瞻性陈述所载资料存在重大差异的因素，其中包括半导体行业的景气循环、对我们产品的需求改变、市场竞争、对少数客户的依赖、未决诉讼的颁令或判决、半导体行业高强度的智识产权诉讼、终端市场的财务稳定、综合经济情况和货币汇率浮动等相关风险。

投资者应考虑中芯呈交予美国证券交易委员会(“证交会”)的文档资料，包括其于二零一六年四月二十五日以20-F表格形式呈交给证交会的年报，特别是在“合并财务报表”部分，且中芯不时向证交会(包括以6-K 表格形式)，或香港交易所(“港交所”)呈交的其他文件。其他未知或不可预测的因素也可能对中芯的未来结果，业绩或成就产生重大不利影响。鉴于这些风险，不确定性，假设及因素，本次新闻发布中讨论的前瞻性事件可能不会发生。请阁下审慎不要过分依赖这些前瞻性陈述，因其只于声明当日有效，如果没有标明陈述的日期，就截至本新闻发布之日。除法律有所规定以外，中芯概不负责因为新资料、未来事件或其他原因引起的任何情况，亦不拟更新任何前瞻性陈述。

关于非一般公认会计准则(“非公认准则“)的财务测量

为补充中芯国际遵照国际财务报告准则表达的合并财务结果，中芯国际在此份新闻稿里使用了非公认准则的营运结果测量，调整排除财务费用、折旧及摊销、所得税费用，以及雇员花红计提数、政府支持的资金以及出售生活园区资产收益的影响数，此份业绩公告亦包含二零一六年第四季财务指引里的非公认准则的营运开支。非公认准则的财务测量表达，并不意味着可以仅考虑非公认准则的财务测量，或认为其可替代遵照国际财务报告准则编制及表达的财务资讯。此份业绩公告包含了税息折旧及摊销前利润率及调整为排除雇员花红计提数、政府支持的资金以及出售生活园区资产收益影响数的非公认准则的营运开支。这些非公认准则的财务测量不能计算或表达以及作为选项或替代成遵照国际财务报告准则编制的财务测量，其应协同参阅本集团遵照国际财务报告准则编制的财务测量。本集团的非公认准则财务测量也许和其他公司使用类似名称的非公认准则财务测量不一致。

中芯国际相信使用这些非公认准则的财务测量，有助于投资者及管理层比较中芯国际过去的业绩，本集团管理层规律地使用这些非公认准则财务测量去了解、管理和评估本集团的业务以及去制定财务和营运方面的决策。

后附的表格在每项非公认准则的财务测量及直接可比的公认准则财务测量之间的调节，有更多的资讯。指引里的非公认准则测量及公认准则测量之间的调节，在前瞻性的基础上并不可行。因为这些为计算指引里的非公认准则营运开支而排除的调整项，其影响数取决于一些不可预测的情况且难以合理确实的估计。

完整的“中芯国际二零一六年第三季度业绩”，包括财务数据表，请参阅： http://www.smics.com/attachment/2016110719470100052658199_tc.pdf

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