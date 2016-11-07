全国工业和信息化科技成果转化联盟正式成立

北京2016年11月7日电 /美通社/ -- 科技成果转化是行业科技成果管理工作的重要组成部分，是推动产业结构调整和发展方式转变的重要途径。工业和信息化领域作为全国科技成果最丰富的领域之一，行业内对科技成果转化的需求十分旺盛。工业和信息化部电子科学技术情报研究所作为工业和信息化领域从事科技成果转化的核心单位，10月28日在万寿路27号院（工业和信息化部万寿路机关）8号楼4层会议室主办了“全国工业和信息化科技成果转化联盟（以下简称联盟）成立大会”。

工业和信息化部电子科学技术情报研究所李新社副所长，工业和信息化部电子科学技术情报研究所科技成果评价与推广中心专家委陈玉涛主任，《新型工业化》杂志社刘雅轩社长，中国化工联合会对外合作中心曹志德主任，中国化纤协会叶永茂副会长，机械科学研究总院原院长海锦涛等出席此次大会。

联盟成立大会由联盟筹备工作小组副组长尹锋主持。会上，联盟筹备组副组长陈玉涛同志做了联盟筹备工作情况报告，并宣读了选举方案；联盟筹备组组长刘雅轩同志宣读了联盟章程（草案），联盟筹备组组员张丽霞同志宣读了理事会提名。最终，会议审议通过了联盟章程及联盟理事会提名。

第一届第一次理事会、常务理事会及第一届第二次会员大会、理事会、常务理事会由联盟筹备组组长刘雅轩同志主持。并在刘雅轩同志的主持下推荐提名理事长、常务副理事长、副理事长、秘书长及秘书长单位名单。

最终，表决审议通过，形成联盟第一届第二次会员大会及理事会会议决议：工信和信息化部电子科学技术情报研究所为理事长单位，李新社副所长担任联盟理事长；工信和信息化部电子科学技术情报研究所科技成果评价与推广转化服务中心专家委主任、北京中企慧联科技发展中心主任陈玉涛同志担任联盟常务副理事长。



联盟理事长李新社大会致辞

李新社理事长在致辞中讲到，联盟的成立为我国工业转型升级提供了原动力，对推动工业和信息化领域重大科技成果和行业共性技术转化和扩散，支持军民双向转移，促进产业合作具有重要意义。希望联盟能为国家工业转型升级做出贡献，在我国新业态与供给侧改革期间，融合众多企业界、学术界的思想为国家献言献策，同时，大力推动企业把释放科技成果出来，发挥企业科技成果的最大能力，在互联网环境下推动企业快速发展。

联盟将以贯彻执行《中华人民共和国促进科技成果转化法》，深入落实国务院办公厅关于印发《促进科技成果转移转化行动方案》的通知为政策指导，加快推动科技成果转化为现实生产力，依靠科技创新支撑稳增长、促改革、调结构、惠民生。

紧紧围绕“制造强国战略”、“国家创新驱动战略” 等战略部署，推进制造强国和创新中国建设步伐，引导区域发展战略布局，发挥行业骨干企业、科研院所主导作用，联合上下游企业和高校、科研院所等构建一批产业技术机构的宗旨，围绕产业链构建创新链，推动跨领域跨行业协同创新，加强行业共性关键技术研发和推广应用。



联盟常务副理事长陈玉涛做主题演讲

中国工控网作为联盟理事单位，后续将在智能制造与工业互联网+方面与联盟企业进行深入合作交流。中国工控网作为重点活动主要合作媒体参与此次活动报道。