露得清携手林依晨，共启水润美肌新时代

依绮水润 致真呵护

广州2016年11月7日电 /美通社/ -- 提到都市生活，大家首先想到的会是便捷、丰富多彩的生活方式，殊不知当今的都市生活，正让我们的肌肤承受着超越以往更为严峻的挑战。全球领先的护肤品牌 -- 露得清发现：潮湿、炙热干燥、寒冷、风吹、空气刺激因子这五大的城市环境问题无时无刻不在侵害着都市人的肌肤健康，使肌肤变得敏感脆弱、干燥粗糙以及暗淡无光。作为生活在都市中的爱美人士，该如何应对无处不在的城市环境对肌肤的侵害？露得清携全新升级的“渐进补水膜”科技，特邀品牌代言人“水润女神”林依晨，携手屈臣氏一起揭开都市护肤迷思，一同抵御城市环境伤害，共启水润美肌新时代。

女神分享护肤秘籍 对抗城市环境伤害

作为金钟奖影后、影视歌全能女神，林依晨会因为工作和生活的的原因，经常穿梭于不同城市之间，肌肤也会面对不同城市伤害的考验：从洛杉矶的炙热干燥，到台北的室内外温差的刺激，再到北京秋冬季节的冷风侵袭，以及城市的雾霾天气，肌肤也要不断面对、应付来自各种城市环境的挑战。但是，在这位出道14年的“零负评”女神的脸上，却看不到任何城市环境伤害和岁月的侵蚀所留下的痕迹，即使在聚光灯下，依然透亮水润。

在活动现场，林依晨毫不吝惜的和大家分享了自己多年的护肤秘密：“在面对复杂严峻的城市环境的时候，肌肤最直接的感受就是水分的流失和黏腻无法自由呼吸的感觉。因此，选择一款具有长效保湿、并能为肌肤建立起水润屏障的护肤品，是我认为最重要的，它能让肌肤时刻水润的同时又能抵御来自城市环境的侵害。另外就是，多喝水，保持健康规律的作息习惯，不要让生活和工作的压力蓄积，学会适度的放松，给自己一个好心情。” 同时林依晨还分享了自己最为心水的护肤产品清单和护理方法：“其实，我的秘密武器就是露得清水活盈透系列产品，自从该系列产品面世以来，我就离不开它们了，我简直就是露得清迷妹。从洁面摩丝、精华水、再到水活盈透保湿凝露都是我日常最爱的心水产品。还有就是，如果需要从一个城市飞到另一个城市，我都会在飞行的途中为自己敷上一张露得清水活盈透面膜，为肌肤密集补水，帮助肌肤做好面对新的城市环境挑战的准备，抵御城市侵害，保持健康水润。”

升级水膜科技 展现补水新“膜”力

自上世纪50年在洛杉矶成立以来，露得清就一直致力于用科技的创新为消费者带来更好的产品，成就健康美丽的肌肤。露得清研发中心的科学家们经研究发现城市环境中的潮湿、炙热干燥、寒冷、风吹还有空气刺激等因素会不断侵扰肌肤屏障，让守护肌肤的第一道防线变弱，肌肤失去弹性和紧实度，造成水分过度流失，导致肌肤变得脆弱、暗沉以及干燥。

针对这一问题，深受林依晨以及广大消费者心水的露得清水活盈透系列也带了全新升级的“渐进补水膜科技”，它可以在肌肤干燥部位长效释放水分，提供长达48小时的持续补水和锁水功效，并能强效修护肌肤保护屏障，从肌底弹出透亮水润。

在现场，林依晨和现场幸运观众一起，见证了一场“膜力美肌保湿测试”，感受渐进补水膜科技的神奇效果。来自露得清研发中心的专家先用水分测试笔测量了参与实验观众的肌肤含水量，结果证明就即使是在广州这样潮湿的地方，肌肤也仍然处在缺水状态，没能“合格”补水。而在使用了露得清水活盈透保湿凝露之后再次测试，发现皮肤就像喝饱了水一样，肌肤含水量大幅上升。

露得清研发中心的专家表示：“全新升级的‘渐进补水膜’科技之所以拥有如此强大的补水‘膜’力，是因为两个明星成分。首先是精纯透明质酸，可以源源不断为肌肤注入水分。其次，产品所蕴含的抗氧化橄榄精华，能帮助修复因外界侵扰受损的肌肤屏障，并且牢牢锁住水分防止流失。区别于传统乳霜乳液，露得清全新升级的配方在显微镜下有独特的液晶结构，这种亲肤结构和人体肌肤更接近，更容易被肌肤吸收并在可在肌肤表层行程保护屏障，帮助肌肤牢牢锁住水分的同时，抵抗来自城市的环境伤害。”

携手女神，预见未来

活动的最后，随着生日歌的响起，强生消费品中国个人护理业务总裁谢冰女士和屈臣氏中国首席营运总监Kulvinder Birring先生与到场的嘉宾、媒体、粉丝共同为林依晨送上了一场惊喜的生日会，露得清还特地为林依晨准备了一份水活盈透大礼包，希望她能在忙碌的工作生活中，帮助肌肤更好的抵抗城市环境伤害。



嘉宾赠送露得清水润礼盒

在大家的祝福和歌声中，林依晨许也许下了生日心愿，希望自己能够更加努力，每一天都能展现最好的自己。而这正和露得清所倡导的“See What’s Possible 预见更多可能”的品牌理念不谋而合。

在未来，露得清亦将继续带来更多科技创新产品，帮助消费者像林依晨一般拥有健康水润盈透的肌肤，勇敢展现更好的自己，预见未来的无限可能。