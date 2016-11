巴塞罗那足球俱乐部举办FCBARCELONA PHOTO AWARDS活动

西班牙巴塞罗那2016年11月8日电 /美通社/ --

凭借这个大奖赛,巴塞罗那足球俱乐部全面进入艺术与文化领域,成为首个举办此类活动的体育俱乐部。

FCBARCELONA PHOTO AWARDS(巴塞罗那足球俱乐部摄影大奖赛)是以体育为主题的比赛,邀请利用摄影作为创意表达工具的顶级艺术家,以及将体育视为艺术表达的专业摄影家和摄影记者加入其中。

FCBARCELONA PHOTO AWARDS希望发展成一个长期项目,成为体育摄影比赛中的标杆。巴塞罗那足球俱乐部希望通过培养有利于高水平项目发展的环境,支持摄影行业的发展。该俱乐部将为获奖者提供极具吸引力的奖金,并邀请在单幅照片和组照方面的知名人士担任评委。

此次大奖赛旨在选出有意识地反映积极向上的体育精神的摄影作品,宣扬通过当代最佳单照和组照摄影师的镜头表现的体育价值观。

大奖赛将着重表现体育文化中常见的正面价值,创建一个全球摄影平台,向现代人传扬这类普世价值的重要性与正面意义。巴塞罗那足球俱乐部充分意识到自己是一个极具影响力的全球性品牌,代表了全球各地的球迷,每天都有新球迷的加入,其强大的影响力已经不仅仅局限于体育。

这就是巴塞罗那足球俱乐部不仅仅是一个俱乐部的原因。该俱乐部已经被世人公认为一个典范。尊重、谦逊、团队合作、雄心和努力是巴塞罗那足球俱乐部遵循的五大价值观。

尽管人们充分意识到如今很多偏见将体育、艺术和文化区分开来,但Carles Vilarrubí领导的International and Institutional Relations Area of the Club坚持这些价值观与文化之间存在直接联系。International and Institutional Relations Area of the Club坚信,只要坚持将这些积极的价值观不断融入社会中,任何界限都可以被打破。

他建议,巴塞罗那足球俱乐部这样的俱乐部必须关注体育和经济以外的领域。因此,他于2013年底创建了Barça Cultura计划,旨在利用巴塞罗那足球俱乐部的广泛影响力促进文化活动与社会的融合。

FCBARCELONA PHOTO AWARDS的推出源自他十分了解体育(传播普世价值)、艺术(超越人类界限的价值观)以及教育(融合社会价值观的可持续方式)之间的联系。

大奖赛由AGBAR与FOTO COLECTANIA联合赞助。

