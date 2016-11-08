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Lexinta欣然宣布任命Finn Tsai为副总监

2016年11月08日 07:30 编辑： 经理人网编辑
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瑞士楚格2016年11月8日电 /美通社/ -- Lexinta 欣然宣布任命刚刚加入该公司的 Finn Tsai 为副总监，且这一任命即刻生效。Finn 的主要职责将是为 Lexinta 内部的各个渠道制定以客户为中心的投资咨询战略，从而为 Lexinta 的客户带来实实在在的增值效益。

（图标：http://photos.prnewswire.com/prnh/20160909/405942LOGO
（图片：http://photos.prnewswire.com/prnh/20161104/436359 ）

Finn 为 Lexinta 带来了9年的私人银行和资产管理经验。她的专业知识主要是在瑞士积累得来，她之前曾在该国为瑞士联合银行集团 (UBS AG) 和 Credit Agricole Suisse SA（法国农业信贷银行瑞士分公司）工作，最近则是任职于瑞士瑞信集团 (Credit Suisse AG)。Finn 是一位富有经验的客户关系经理和投资顾问，主要是与私人和机构客户进行合作。

Finn 是台湾“国立成功大学”的企业管理专业本科毕业生，并且拥有瑞士商学院（SBS，位于瑞士苏黎世）的全球财务与银行专业工商管理硕士 (MBA) 学位。她还会说英语、汉语和德语。

Lexinta 总裁 Bismark Badilla 表示：“Finn 来到 Lexinta 大家庭将会为我们以客户为中心的事业拓展提供极大的支持，此时我们会加强我们作为独立全球资产管理集团的地位。”

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