UL 向 Enphase Energy 发放首张 UL 9540 家庭储能系统认证证书

Enphase Energy AC 电池储能系统符合《国家电气规范 2017》所列之家用/商用要求

伊利诺伊州 NORTHBROOK 2016年11月8日电 /美通社/ -- 今日，全球领先的安全科学检测认证机构 UL 宣布向国际能源科技公司 Enphase Energy Inc. （纳斯达克代码：ENPH）发放北美首张 UL 9540 家庭能源储存系统认证证书（型号 B280-1200-LL-I-US00-RF0） - http://s.ul .com/EnphaseESS。该系统符合《国家电气规范 2017》的最新要求。

该储能系统可让房主及商住楼业主储存太阳能、风能或其他电力产生的能源。该系统的好处在于能就地储电，这有助于减少公共用电需求，并在无法发电的情况下使用其储备的能源。

能源存储具有可靠性、灵活性及高效性，从而进一步简化了在电网系统中纳入清洁能源的过程。但随着不断现代化的电网对分布式发电及可再生能源利用的日益增加，家庭能源系统的安全性需求亦更高。

“我们开创性的 AC 电池能够成为北美市场第一个获得 UL 9540 认证的家用能储系统产品，这对 Enphase 来说确是振奋人心。我们的能储技术能快速从澳洲拓展至北美地区，且符合所有适用的北美安全标准，与 UL 的合作是成功关键所在。”Enphase Energy 的法规政策战略副总裁 John Berdner 说道，“我们选择 UL 来主导我们的全球认证，而我们与 UL 的密切合作关系正是成功获得认证的最大功臣。期待我们与UL进一步合作， 将创新性产品推广至全球其他国家和地区。”

什么是 UL 9540 认证系统？

通过 UL 9540 认证的储能系统 (ESS) 由 UL 1973 认证固定电池组及与前者联合使用的 UL 1741 认证变流器组成。通过上述两个独立的 UL 产品认证是获得 UL 9540 系统认证的基础。随着 ESS 安装数量的增加，消费者、公共事业单位、商住楼业主、保险公司、消防员、电气巡查员及房屋检查员都将因系统能符合 UL 9540 安全标准要求而受益。

Enphase 的 AC 电池包含由日企 Eliiy Power 出产、通过 UL 1973 认证的固定电池组及具备 UL 1741 认证的 Enphase 制变流器。此外，该系统还满足《国家电气规范 2017》公布的第706条，关于储能系统列名设备的最新要求。

“我们正处于一个新纪元的开端，在这个时代，能源储存是我们思考住宅、建筑及公共事业用电的一个基本元素，” UL 全球业务开发部能源系统负责人 Ibrahim Jilani 说道，“我们很高兴地宣布，首个符合 UL 9540 标准要求的家用与商用能储系统已诞生，并成功获得 UL 认证。透过这些产品，我们可以看到全球电力事业的未来：通过可再生或传统能源发电再提供集中电力。”

如欲验证 UL 认证列表或认证，可前往www.ul.com/database，在关键词字段输入产品型号、公司名称（如 Enphase Energy）或分类码（如“FTBW”-能储系统的分类码）进行搜索。

要了解 UL 9540 及 NEC 2017 最新内容的更多信息，请注册参加 “NEC 2017 能源系统更新”免费网络研讨会（时间：2016 年 12 月 14 日中央时区上午 10:00-11:00）（网址： http://s.ul.com/NEC2017Webinar ），或访问 http://www.ul.com/batteries。咨询产品检测、评估或认证问题，请发送邮件至 RenewableEnergyQuote@ul.com。

UL简介

UL是一家全球知名的独立从事安全科学事业的公司，拥有120多年引领行业进步的辉煌历史，旗下11, 000多名专业员工致力于为全人类创建更安全的工作和生活环境。通过调查研究和标准制定，UL 坚持不懈地推动安全领域的未来发展，积极满足不断增长的安全需求，并与企业，制造商，行业协会和国际监管机构密切合作，为日益复杂的全球供应链提供解决方案。

需了解有关UL认证、测试、检验、咨询及培训服务，请访问 http://www.UL.com

联系人：Dagmar Ebaugh

Global PR & Social Media Manager

UL Commercial & Industrial

O: (678) 872.0320 C: (404) 216.4354, dagmar.ebaugh@ul.com