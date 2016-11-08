PPP势头强劲 中国水务前景看好

香港2016年11月8日电 /美通社/ -- PPP逐渐成为政府施政重点之一，预计将在未来3到5年迎来高峰期。在当前稳健的货币政策和积极的财政政策下，PPP有助地方稀释债务风险、稳定经济增长，有望成为撬动财政的重要支点，惠及多年深耕内地供水行业，及作为PPP项目先驱的中国水务（0855.HK）。

作为香港唯一专注于自来水供应业务的上市公司，中国水务在原水、自来水供应、污水处理及相关增值服务等供水价值链各个环节都占据重要战略地位，已成为中国内地最大的综合水务运营商之一，业务覆盖超过50个城市，综合水处理能力超过每天620万吨。中国水务在2016财年实现收入约40.3亿港元，同比增长41％，其中，供水相关业务收入占全年收入约82%，实现同比增长50％至32.9亿港元。凭借突出的盈利表现，包括Jefferies、信达国际、Edison及中国银河国际在内的中外机构均给予中国水务“买入”或“持有”投资评级。

PPP具成功经验

随着PPP成为政府稳定经济和维持基建投资的重要手段，其热潮预计将长期持续，但就目前而言，在政府推出的PPP项目中，水务项目的数量仍然不多。而在PPP概念成型之前，中国水务早在2003年就以当前PPP模式的形态完成河南鹿邑两河改造项目（治理当地污染较严重的护城河和风景河）。

此外，由于每个地区只能有一家供水公司，中国水务因而在其服务区域内享受供水垄断优势及实行“资产拥有”的运营模式，同时亦积累了丰富独到的运营经验和业内口碑。其直接面向终端用户收费的业务模式，也为中国水务带来区域内管道管理及连接业务的高利润优势。供水业务可持续发展的特性，将为专注于自来水业务的中国水务带来持续稳定的发展空间。

因此，有理由预计，在政府未来推出更多PPP供水项目时，中国水务的河南鹿邑项目将成为其在现有提供供水业务城市，以及其他省份和城市投标水务PPP项目的参考和范例。

海绵城市助发展

另外，中央亦在近期提出发展“海绵城市”战略，改善城市排水管网及排水系统，目标是在2030年前将具备现代化下水道系统的城市比重提升至80%。由于中国当前仅有20%的城市拥有先进下水道系统，“海绵城市”发展前景巨大，预计2015年至2020年间的相关投资规模将达1.8万亿至2.5万亿元人民币。

中国水务在2015年完成对金信安的收购后，承接了金信安在地下管廊建设方面的专有技术能力和国内独占优势，有望为其在目前业务所及的50多个城市寻得项目机会。

融资成本占优势

实际上，除了最近出台的系列新策，中国政府过往一直积极在供水、污水处理等公用行业推广公私合营模式。凭借过往稳健及成功的收购往绩，以及将数十个城市供水产业扭亏为盈的成功经验，中国水务在业界及地方政府享有盛誉，加之在现有覆盖城市积极开展供水业务建立稳定现金池，该公司享受业内独占优势的融资成本，其境外债务成本约为2-3%，大幅低于同业，境内亦在国家标准借贷利率基础上享受下浮5-10%的优惠，这将有助中国水务进一步发展现有业务及面对新市场进入者的竞争。

水业改革的赢家

随着政府近几年推出“水十条”及阶梯水价制度，强调加快中国水费改革及鼓励节约用水，相信中国目前仍处较低水平的水价有望逐步提升，为中国水务带来更加丰厚的业务收入。加之该公司施行精简业务组合的策略，通过出售非核心业务（包括房地产、码头、旅游等）改善现金流及降低营运成本，为供水及污水处理等核心水务业务提供资金来源，同时继续以收购项目及改善利用率作为提升产能和盈利的主要动力，预计中国水务将会进一步释放其潜在价值。