速汇金将现金汇款服务范围扩大到菲律宾账户

BPI的客户现在可以从银行账户直接取款

菲律宾马尼拉2016年11月8日电 /美通社/ -- 速汇金 (MoneyGram) 今天宣布，该公司与菲律宾群岛银行 (Bank of the Philippine Islands，BPI) 签署了一份合作协议。速汇金客户如今可以在几分钟内直接向 BPI 银行账户汇款。*

速汇金菲律宾地区经理 Alex Lim 说：“世界银行 (World Bank) 表示，数字交易平台正在全球新兴市场推动金融包容性事业的发展。此次合作表明速汇金致力于通过我们具有创新色彩的汇款技术，为我们的客户提供无缝体验。”

BPI 汇款业务部门主管 Roy Emil S. Yu 表示：“速汇金是一个值得信赖的汇款品牌，拥有由全面数字方式支持的强大全球网络。作为在菲律宾开展汇款业务的顶级银行之一，我们一直都在寻求加强联系，让我们能够为我们的客户提供最好的汇款服务。我们认为与速汇金合作肯定将能让我们离实现这一目标更进一步。”

菲律宾群岛银行在当地被称为“BPI”，是菲律宾的第一家银行。就市值而言，菲律宾群岛银行现在是菲律宾最大的银行。

Lim 补充说：“由于 BPI 在菲律宾银行业中历史悠久，而且其服务品质首屈一指，这家银行成为了许多菲律宾人的首选银行品牌。我们与 BPI 进行合作并以新的便利方式支持直接从银行账户中取款，肯定将能支持我们的海外菲律宾劳工 (OFW) 客户实现他们的目标，并让他们能够帮助他们的家人实现梦想。”

这项合作可以加强速汇金在作为全球最大汇款市场之一的菲律宾的数字事业。世界银行表示，2015年，超过280亿美元的资金流入了菲律宾。这一数字占到该国 GDP（国内生产总值）的9.6%。

*这要视代理网点的营业时间而定，而且要遵守监管要求。

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