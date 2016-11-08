美国发布最新玩具标准ASTM F963-16

美国发布最新玩具标准ASTM F963-16，允许使用HDXRF检测玩具中的重金属

纽约奥尔巴尼2016年11月8日电 /美通社/ -- 美国材料与试验协会(ASTM)F15.22玩具安全委员会不久前发布了修订版美国玩具安全标准F963-16，覆盖在美国销售的所有玩具。其中一项主要修订内容为：允许使用高清x射线荧光(HDXRF)检测玩具中是否含有有毒重金属。与传统的湿化学测试法相比，HDXRF测试法不仅更快、更具成本效益，而且更加有效、安全和可靠，使玩具生产商和进口商能够以较低的成本实现更快的检测。

有关美国玩具安全标准最新修订版ASTM F963-16的详情，请查看我们的网络研讨会，美国消费产品安全委员会(CPSC)/消费品安全改进法案(CPSIA)知名律师和专家、美国消费品安全委员会前办公室主任Quin Dodd出席了该研讨会。<xos.com/f963-16>

XOS工程部副总裁Jay Burdett认为这将成为一项变革性玩具合规标准，他表示：“传统的检测方法要花费数小时才能完成准备和分析，而HDXRF检测法只需三到十分钟便可完成检测，具体花费时间则要取决于底物，这让实验室能够显著加快工作流程。”XOS自2008年起生产HDXRF仪器，公司非常高兴能够有机会提供快速、具有成本效益且完全可靠的重金属检测方法。

在2014年了解到HDXRF可以安全有效的检测铅之后，美国消费产品安全委员会开始对其检测美国玩具中限制的其它七种金属（砷、钡、镉、铬、汞、锑和硒）进行评估，并发现它在检测塑料这种玩具的最常见材质时同样有效。该委员会随后提倡将HDXRF作为允许使用的替代检测方法，用于检测塑料玩具中的所有八大重金属。ASTM玩具安全委员会发布修订版玩具安全标准是对CPSC工作的认可，并且正式将HDXRF列为实验室的重金属替代检测方法。