江苏多维科技在慕尼黑电子展上展示TMR隧道磁阻传感器

先进的TMR技术不断丰富多维科技的TMR传感器产品系列，使之具备更强的通用性和更高的性能优势

德国慕尼黑和中国张家港市2016年11月8日电 /美通社/ -- 专业的隧道磁阻 (TMR) 磁传感器领先供应商江苏多维科技有限公司 (MultiDimension Technology Co., Ltd., MDT) 将在2016年德国慕尼黑电子展上展示先进的 TMR 传感器产品。MDT 生产的 TMR 传感器具备优异的信噪比和超低功耗等显著的性能优势，可广泛使用于工业类、消费类和医疗电子等传感器应用领域，尤其是在电池供电的传感器系统中实现磁场精准测量的绝佳选择。

多维科技董事长兼首席执行官薛松生博士表示：“MDT 是第一家将 TMR 技术的优点全面引进到商用传感器市场的批量供应商。我们的 TMR 技术通过实现超高的信号灵敏度、超低的噪声、超低功耗和卓越的温度特性为客户提供了更高的成本效益。这些 TMR 技术的独特优势恰好弥补了市场上的霍尔效应 (Hall Effect)、各向异性磁阻 (AMR) 和巨磁阻 (GMR) 等现有磁传感器技术的局限性。在慕尼黑电子展上，我们将展示2016年推出的一系列具有代表性的新产品，包括皮特级超低噪声 TMR 线性传感器、大磁场工作范围的 TMR 角度传感器、TMR 旋转编码器、三轴 TMR 传感器、超小型工业气缸位置开关传感器和 USB 磁力计。”MDT 在慕尼黑电子展的展台号是 B1-138。

MDT 是领先的 TMR 传感器供应商。基于强大的知识产权组合和先进的生产设备，MDT 在不断发展壮大的多个产品系列中实现了 TMR 技术的全部优势。MDT 的产品包括 TMR 磁开关、TMR 线性磁场传感器、TMR 角度传感器和旋转编码器、TMR 齿轮传感器和 TMR 磁图像传感器。MDT 同时提供综合性的服务选项，包括 TMR/GMR/AMR 传感器的定制设计、传感器制造的代工服务，和知识产权授权服务。