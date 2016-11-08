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惠租车与阿里集团达成深度合作，全面入驻飞猪APP

2016年11月08日 09:51 编辑： 经理人网编辑
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上海2016年11月8日电 /美通社/ -- 日前，惠租车与飞猪（阿里旅行）达成合作，实现从产品到平台的深度互通。借助飞猪的强大的平台能力和惠租车自身在海外租车垂直领域的经验沉淀，为用户提供更精准的海外自驾游旅行产品和服务。

惠租车与阿里集团达成深度合作，全面入驻飞猪APP
惠租车与阿里集团达成深度合作，全面入驻飞猪APP

海外租车相对是一个较重的“苦差事”，除了对接好全球分散的上游租车公司供应商，还要对下游更为分散的客户进行服务。惠租车自上线起便将大部分专注力都集中在对上游优质租车公司的开发整合之上，目前公司业务已经覆盖全球包括美国、澳大利亚、法国、新西兰、德国等众多热门国家，涵盖了50,000多家门店。直连全球 320多个品牌，除了与 Hertz、Avis、Enterprise、Europcar、Alamo、Sixt、Budget等多家国际一线品牌有战略合作外，还与 Eastcoast、Jucy、Bargain Car Rental、Thai Rent a Car 等300多个本土品牌达成了深度合作。

国人海外租车除了遇到语言问题之外，还会在驾照、保险和服务方面遇到不少障碍。惠租车本着正因为对服务品质的坚持，直击海外租车各环节痛点。

目前上线的“贴心租”产品已在多地试点，想象一下：一下飞机，就有中文司机等候接机，不用排队出示中国驾照即可直接取车。所订即所得，免费保留心仪车型。随车赠送中文交规指南，并有华人工作人员讲解本地自驾注意事项。行中提供24小时中文咨询，自驾途中遇到任何问题都可以随时获得支持。相信在不久的将来，这款打磨成熟的优质自驾产品会在全球铺开，为此惠租车从未停止努力。

本次与飞猪的合作，不光是双方优势资源的强强联合。也是不断践行互联网创新体验升级，打造未来旅行标杆的共同愿景的一次探索。相信在实践道场的打磨之下，最终会收获“1+1>2”的效果。

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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