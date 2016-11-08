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华为与3M联合签署天线隐形膜技术合作备忘录

2016年11月08日 10:05 编辑： 经理人网编辑
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将3M隐形膜技术应用于华为天线

上海2016年11月8日电 /美通社/ -- 近日，华为与3M在上海3M中国总部达成了天线隐形膜技术的相关合作约定。华为无线网络天馈业务部总裁张家义先生、3M国际业务运营执行副总裁H.C. Shin先生、3M大中华区总裁兼3M中国首席执行官Stephen Shafer先生以及双方其他代表出席了签约仪式。

张家义先生（左）和Stephen Shafer先生（右）在合作备忘录上签字
张家义先生（左）和Stephen Shafer先生（右）在合作备忘录上签字

由于居民对电磁辐射的担忧，传统的天线部署正面临越来越多的挑战。华为一直致力于环境友好天线的研发。双方此次希望利用华为强大的天线研发实力和3M领先的材料技术（包括3M近期推出的隐形膜）开展合作，以提高天线的美观度。3M隐形膜采用了3M独有的多层膜技术，它能像可视镜一样反射出四周景象，从而达到使天线隐形的效果。反射膜在不改变天线形状的情况下大大提升了天线的美观度。3M隐形膜不含金属材料，不会影响无线电信号的正常收发。此外，3M隐形膜还具有良好的防刮擦性、卓越的防紫外线稳定性，以及在恶劣环境中的耐久性等特性。

在今年十月于法国巴黎举行的华为第五届全球天线暨AAU论坛上，展出了一款应用3M隐形膜的华为天线。产品一经展出即吸引了大批关注者。

3M国际业务运营执行副总裁H.C. Shin先生表示：“一直以来，3M都将华为视为重要战略合作伙伴。3M和华为都以创新见长。3M将凭借其创新技术为华为提供优质的产品和全面的解决方案，使华为能够为专业通信领域内的客户提供更多选择，满足他们不断变化的需求。”华为无线网络天馈业务部总裁张家义先生也表示：“华为天线始终聚焦移动宽带时代运营商的挑战和需求。此次与3M在天线创新领域的合作，是华为部署未来天线战略的里程碑。隐形天线解决方案的推出，将极大降低站点部署难度，帮助运营商实现商业成功！”

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