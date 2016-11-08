戴耐德推英语专业认证课程，过程性评价是未来方向？

北京2016年11月8日电 /美通社/ -- 近日，芥末堆网发表题为“戴耐德推英语专业认证课程，过程性评价是未来方向？”的文章，介绍英语教学软件开发商戴耐德推出的专业英语认证课程，如下是文章全文。

日前，英语教学软件开发商戴耐德（DynEd）宣布推出专业英语认证课程（DynEd Pro Certification），将旗下的专业英语课程与欧洲共同语言框架 CEFR 对应，为用户带来以目标为导向的英语学习体验。

戴耐德是一家来自美国的“计算机辅助英语学习”软件开发商，已有 30 年的历史。如芥末堆曾经报道的一样，戴耐德以基于语块的语言学习、先具体后抽象的语言学习顺序、强关联的图像学习法等原则来制作学习内容。目前，戴耐德在中国的合作方包括北大光华管理学院、韦博国际英语、对外经贸大学等。

“难以坚持”是影响用户线上学习的最主要问题

，其中最重要的原因是学生没有具体的学习目标、清晰的学习路径。戴耐德中国区高级顾问刘朝晖告诉芥末堆，此次推出新的认证课程，就是希望以更明确的目标来鼓励用户，提升线上的学习动力。

为此，戴耐德在其专业认证课程上做了数项改进。首先，其将多年教研积累下的多媒体课程与 CEFR 标准进行了对应。此前，戴耐德采用了名为 FSI 的美国外交官语言评价标准，但并未将其和学习内容相关联。而 CEFR 则是近期被诸多英语学习机构使用的英语语言标准。

戴耐德此前的课程类似于教材，依照不同的用户和主题来以单元制进行编写。在其专业认证课程中，学习内容依照 CEFR 的六个级别被安排为线性的学习路径。用户只需按照系统给出的路径进行学习，即可达到期望的级别。

与此同时，专业认证课程的等级还可与托业、雅思、剑桥 MSE 考试以及托福考试的成绩相对应。根据实验，戴耐德系统给出的预测稍低于学生在托业考试中的实际分数，但走向基本一致。

由于系统中原本就设置有检测学生学习状况的数据收集系统，加之运行多年的标准化分级测试，戴耐德能够较好地量化评估学生的学习表现。在此次的专业认证课程中，戴耐德设定了类似于游戏的“通关”概念，只有学生的表现被系统认定为合格，才能解锁进行下一单元的学习，由系统控制学习路径展开的速度。

尽管该课程的自适应只涉及到了“难度”这一个维度，但这一设计与托福、GRE、GMAT等考试的理念相似，通过 IRT 模型动态调整学生所面对的试题。但刘朝晖表示，戴耐德认证课程与这类考试最大的不同在于，其不只是测试学生现有水平，帮助学生确立未来的学习目标并给出进步的方法才是最重要的。

与此同时，由于认证课程不仅能够显示学生在某一个时间点的语言水平，还证明了他们达到这一水平所付出的时间和努力，其开始被北美部分学校接受，成为他们评价留学生英语能力的标准。目前，美国圣·托马斯大学将戴耐德认证作为学生入学的英语标准之一，与托福成绩等同；美国的富兰克林在线学习中心为学生提供美国全境认可的高中全科课程和毕业证书，戴耐德的英语认证将占其总学分 24 分中的 3.5 分。戴耐德方面表示，将继续和全球更多院校合作，拓展专业认证课程的影响力。

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