蚂蜂窝：不合理低价游必将被自由行取代

北京2016年11月8日电 /美通社/ -- 近日，23省近700家旅行社与在线旅游企业对涉嫌“不合理低价游”产品进行了严格的大面积整改。此次大规模行业自查的背后，是国家旅游局近期在全国范围内开展的“不合理低价游”专项整治行动。此次整治力度之大、措施之实达历年之最，对旅游行业涉嫌“不合理低价游”的产品与行为展开雷霆措施，充分彰显国家旅游局重整旅游行业规范、肃清违法违规行为的决心。

专项行动开始后，蚂蜂窝旅行网高度重视并全力支持国家旅游局的整治行动，第一时间即展开全平台地毯式排查，在国家旅游局与北京旅游委的指导下，采取了一揽子措施，下架不合理低价游产品28个，并加大对涉嫌“不合理低价游”产品的监管与打击力度，确保消费者权益得到及时有效的保障。

蚂蜂窝旅游研究中心负责人冯饶称，一方面，蚂蜂窝进一步完善了系统检测、人工筛查、用户举报等一整套严密监察机制，进一步对平台商家所售产品资质审查机制；另一方面，蚂蜂窝对所有不合理低价游产品一律不予上线，并对违规商家采取了严厉的惩罚措施。

日前，蚂蜂窝已向社会郑重承诺：将严厉打击任何破坏旅行者体验、损害消费者利益的不合理低价游产品与行为。与此同时，蚂蜂窝还将继续并发挥中国最大旅行者社交网络的优势，倡导和推动中国自由行文化和产业的发展。蚂蜂窝欢迎全体消费者在权益受到侵犯时，第一时间向自由行服务平台各级消费者协会举报，蚂蜂窝将全力维护每一位消费者的权益。

作为中国领先的自由行服务平台，蚂蜂窝始终站在抵制“不合理低价游”的第一线，对于涉嫌违法违规的低价跟团游产品坚决打击 -- 这些产品不仅严重侵犯消费者合法权益、损害消费者旅行体验，更干扰了在线旅游行业的健康、有序发展。

自2010年公司化运营以来，蚂蜂窝作为国内最大的旅游 UGC 平台，深受广大消费者信任，过亿用户选择了蚂蜂窝作为出游旅行的首选。2015年至今，蚂蜂窝为了给广大消费者提供更优质、全面的服务，开启了自由行交易平台，推出了一系列个性化、深度化、高品质的自由行产品，为消费者提供包括签证、酒店、交通、当地游等在内的自由行产品与服务，并依靠海量 UGC 与旅游大数据，帮助旅行者做出合理、个性化的出行决策。

“蚂蜂窝依靠社区与攻略起家，拥有8000万月活用户，每天新产生的游记数量超过4000篇。”蚂蜂窝旅游研究中心负责人冯饶表示，用户游记天然是旅行质量的真实呈现，优质的 UGC 内容可以帮助用户更明确地做出消费决策。与此同时，蚂蜂窝持续优化着消费者分享、展示、交流真实经历与感受的社区平台，并积极推广“如何鉴别不合理低价游产品”等防消费陷阱攻略。这些内容将帮助消费者加强识别不合理低价团的能力，深入理解不合理低价游产品所带来的危害。

“低价团赖以存活的基础之一，其实是信息不对称。人们选择低价团的主要驱动力是出行费用低廉，而这也是消费者无法做出有效消费决策最明显的行为。”冯饶认为，“当没有更多的信息帮助人们做出正确判断时，价格就会成为其首要的判断标准。低价团是落后时代的产物，必将在可预见的未来被个性化出行所淘汰，蚂蜂窝以‘内容+交易’为核心的的自由行服务平台，将是扼杀低价团的致命武器。”

国家旅游局的数据显示，2015年，中国国内旅游出境旅游1.2亿人次，其中自由行人群达到8000万人次。随着旅游消费升级与85后、90后一代成长为旅游的消费市场主体，自由行日益成为人们出行的主要方式。事实上，中国旅游业也已步入全新的自由行时代，“不合理低价游”产品也将失去生存土壤，传统落后的跟团游时代也必将退出历史舞台。

蚂蜂窝旅行网联合创始人、CEO 陈罡过去两年在多个公开场合表达过，抵制低劣的低价跟团游产品，确保消费者良好的旅行体验，是蚂蜂窝开启自由行服务的出发点与本心，也是自由行时代的应有之意。作为自由行企业标杆，蚂蜂窝始终坚守初心，积极利用自身“旅游攻略内容入口+自由行服务平台”的优势，改变传统 OTA 时代旅游业“低价竞争”的落后生产力，推动中国自由行市场的健康发展。