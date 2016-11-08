阿波罗光伏闪耀2016无锡国际新能源大会

大数据驱动资产管理和风险评级

无锡2016年11月8日电 /美通社/ -- 2016年11月2-5日，全球领先的智慧能源管理企业远景能源携目前国内最大的分布式光伏电站管理平台阿波罗光伏云™与国内首个光伏电站风险评级产品阿波罗评级™等极具创新基因的产品，闪耀亮相第八届中国（无锡）国际新能源大会暨展览会”(CREC 2016)。展会期间，全国政协经济委员会副主任、国家能源局原局长、中国能源研究会理事长吴新雄，江苏省委常委、无锡市委书记李小敏，江苏省副省长张雷，无锡市委副书记、市长汪泉以及中央军委军事保障部等领导均莅临参观了远景能源展台。

在刚刚结束的“能源达沃斯”2016国际能源变革论坛上，作为国家能源局选定的唯一一家承办分论坛的企业，远景能源CEO张雷在“能源互联网分论坛”上强调了远景全球构建能源互联网的战略布局，描绘未来美好能源世界愿景，行业也再次深刻感受到不断突破创新的远景精神，以及“以人类的可持续未来解决挑战”的远景使命。在本次无锡国际新能源大会上，远景阿波罗光伏业务再次强势发声。

展会期间，远景阿波罗光伏业务与包括全球领先的太阳能整体解决方案提供商天合光能、金砖银行提供融资支持的上海临港弘博新能源，以及国内领先的金融机构平安国际融资租赁在内的三位重要合作伙伴签订了战略合作协议，并向行业详细展示了阿波罗全生命周期资产管理产品家族Apollo OS™、Apollo OM™、Apollo Ensight™以及阿波罗评级™等创新产品，进一步巩固了远景能源在大数据驱动资产管理和风险评级的行业领先地位。

在“大数据驱动的资产管理”的路上，远景阿波罗从未止步

纵观全球，光伏市场正以爆发式速度增长，预计到2020年，中国光伏装机数将超过100GW。作为全球智慧能源管理领域的技术领跑者，远景能源早在几年前便开始意识到能源世界正在被历史性的重构。而作为重要的清洁能源之一，光伏“严寒”始终无法破解。在能源互联的网络构建下，阿波罗光伏在不断的实践中找寻突破。

通过潜心钻研，远景能源打造的阿波罗光伏云™平台是以物联网、云计算和大数据技术作为支撑，帮助开发商、投资商实现光伏电站资产的全生命周期管理。孙捷指出：“大数据驱动的资产管理是行业发展趋势。远景能源打造的阿波罗光伏云™平台以物联网、云计算和大数据技术作为支撑，帮助电站资产保值增值。” 阿波罗光伏云™目前已经成为中国最大的分布式光伏电站资产管理平台，管理超过5GW的国内光伏电站。在海外市场，阿波罗光伏云™为北美最大的独立新能源运营商Pattern能源等公司管理超过500MW的全球光伏电站资产。

此次远景与天合光能的第二期合作的签约，不仅延续了双方在电站资产实时监控Apollo OS™产品的首期合作关系，而且基于阿波罗全生命周期资产管理产品家族中Apollo OM™、Apollo Ensight™等产品打造的天合集控运维体系，也将再次助力天合建立“行业标杆电站”。

远景与金砖银行提供融资支持的上海临港弘博新能源的合作，是临港集团对于屋顶光伏电站这一细分领域的深度精细化探索，阿波罗光伏云™平台将为临港集团所属的全部光伏资产提供智能化管理方案，在实现百兆级分布式光伏资产集中管理的基础上，为临港的绿色节能发展道路保驾护航。

远景阿波罗化身第三方风控服务专家，助力低成本资金入市

从光伏电站的各个关键环节来看，从前期的选址、融资、设备、服务供应商的选择，到建设期施工并网每个环节都存在风险和陷阱，可能给企业带来很多的损失，也会给光伏电站带来很多潜在的风险和伤害。

针对这样的情况，远景阿波罗光伏去年8月推出了国内第一个针对光伏电站风险评级产品 -- 阿波罗评级。远景能源光伏业务总经理孙捷介绍到，“所以我们在过去近2年的时间里做了两件事，一个是把阿波罗光伏云软件大数据平台品牌树立起来，目前管理的光伏电站资产超过5GW，是国内最大的分布式电站管理平台之一，第二个是阿波罗评级，主要是为金融机构提供对于光伏电站投融资的风险管控，我们根据阿波罗风险评级标准，利用线上数据分析和线下实地检测，通过几十个维度几百个风险点，帮助金融机构降低投融资风险。如何根据金融机构诉求对于电站进行优化提升，这也是我们比较关注的一点。”

远景阿波罗评级™借助第三方的定位，基于自身强大的技术能力、软件产品以及大数据平台，为国内50多家融资租赁、银行、信托、基金等提供投融资风控服务，但其自身不会介入光伏电站的实际交易环节，仅扮演作为服务提供者和平台建立者的角色。截至目前，已经累计评估超过3GW的地面集中式电站，3GW的分布式电站。

“由于不涉足任何光伏设备制造，阿波罗光伏定位在第三方平台，我们的使命和目的是为了行业发展搭建优质项目和低成本资金对接的平台，为整个市场服务，通过我们的阿波罗评级™和阿波罗光伏云™大数据，我们甄别出产业链上最好的设备制造商，与业内最好的设计院、EPC、监造、监理等合作，将资产风险分层分级，对接背后大量的低成本金融资本，最终的目的还是为了让我们整个行业更加理性的发展。”孙捷表示道。

在此次展会中，远景能源阿波罗光伏业务与平安国际融资租赁有限公司签约展开全方位战略合作。双方将在光伏电站风险评级服务、贷前EPC过程风险管理、贷后资产智能监控及资产管理服务、分布式电站投资开发模式创新等领域展开合作。

孙捷强调：“作为第三方风控服务机构，阿波罗评级™的价值创造在于，帮助金融机构透明化风险，服务于金融机构的风险管控和风险定价，让风控更简单，让资金更安全，让市场更理性。”

远景展会活动精彩纷呈，好评连连

除了创新产品的展示与重要签约的发布，远景能源在此次展会中亮点频现，精彩不断。远景能源不仅斩获CREC 2016年度第三方风险评估机构大奖，同时远景光伏业务总经理孙捷还获评CREC 2016年度创新管理人物大奖。

另外，远景还诚邀阿波罗联盟的几百位合作伙伴参与了“远景阿波罗“午餐会。在轻松愉悦的午餐会现场，远景不仅为合作伙伴颁发多项荣誉，还开展了创新有趣的互动抽奖游戏，以真诚感谢业内诸多伙伴的鼎力支持。

在展会同期举办的全球新能源峰会上，孙捷就“智慧能源与能源互联网”主题与现场嘉宾进行了研讨，阐述了远景“From Energy To Synergy，让万众感受未来能源世界之美”的Entopia愿景，获得了在场嘉宾的一片好评。

孙捷谈到：“能源互联网最大价值是帮助我们实现可再生能源的转型，可以让我们享用美好、低廉、无处不在、没有污染的能源。未来能源世界在很大程度上会像人工智能的大型机器，就像Uber一样能够实时把供给和需求匹配。未来能源体系也需要这样的智能机制，来谐奏数以十亿计的各种设备，这是能源互联网价值创造所在。我们始终相信能源是美好的，可再生能源如风能、太阳能是绿色、免费、充沛和无处不在的能源，这一切取决于我们的技术进步。我们把美好能源世界的愿景称作Entopia。远景致力于通过智能技术、EnOS谐奏能源系统的各个元素，让Entopia成为现实。”

中国绿色能源产业技术创新联盟秘书长、江苏省现代低碳研究院执行院长徐拥军院士评价道：“远景是能源互联网的思想引领者，也在脚踏实地的实践。无论是在基层、平台，还是服务，远景让我们看到了能源互联网真正的发展步伐。”