BD中国细胞分选仪BD FACSMelody系统和科研试剂正式上市

深入耕耘与持续创新 BD中国引领生物科学智能化新时代

中国合肥2016年11月8日电 /美通社/ -- 第十一届全国免疫学学术大会上，BD中国隆重宣布，最新款细胞分选仪BD FACSMelody™系统和BD科研试剂网上商城正式上市。这是国内第一个零基础入门的流式细胞分选仪和提供全面科研服务的科研试剂商城。两项突破性的举措，标志着BD中国引领生物科学进入了智能化的全新时代。



BD新款细胞分选仪BD FACSMelody (TM) 系统和BD科研试剂网上商城正式上市



BD新款细胞分选仪BD FACSMelody (TM) 系统和BD科研试剂网上商城正式上市



BD新款细胞分选仪BD FACSMelody (TM) 系统和BD科研试剂网上商城正式上市

这也是BD根植中国，始终提供创新的技术与世界一流的高性能仪器，致力于推动中国流式细胞技术水平与国际接轨，引领世界健康的又一力证。

突破性零基础操作 智能化让科研更简单

“全智能化设计，零流式基础者也可在2小时内学会分选”是此次上市的BD FACSMelody™最大亮点。彻底终结流式细胞分选仪操作高门槛的历史。而以往的细胞分选仪，操作人员的培训时间至少为5天。

“作为细胞分析行业的领先者，BD致力于通过为广大研究者提供优质、高性能的细胞分析和分选工具，促进科学研究的进展。自1994年进入中国市场以来，持续培训了无数专业流式细胞实验操作人员，助力中国生物科技事业的可持续发展。”BD大中华区生物科学业务总监吕雯先生说到。

虽然流式细胞分选技术已成为最先进的细胞定量分析技术，但此前上市的各个型号的流式细胞分选仪，却为科研人员设置了一个“高门槛”。

“在性能上有更大突破、在使用流程上更加简化的流式细胞仪，正是科研工作者所期望的。” 暨南大学生物医学转化研究院院长尹芝南教授认为，“这样的智能化设备将会在更多领域得到更广泛的应用。”

中科院巴斯德研究所张晓明研究员表示，过去需要花费大量时间对大型流式分选仪的操作人员进行培训，需要专人负责仪器操作，这一直是流式细胞分选应用的一个瓶颈。而智能化的BD FACSMelody™流式细胞分选仪推出之后，这一问题将得到很大程度的改善。

“如果一台分选仪能免去复杂的仪器调试，科研人员就能把更多的时间用于实验和数据分析本身，而这样的智能化机器也就会有更广阔的应用前景。”清华大学祁海教授说到。

事实上，在流式细胞仪领域，BD中国一直致力于大力度的创新与优化，并在各地推广BD流式学院，助力培养中国流式细胞技术专业人员，通过持续提升研发创新能力，为科研工作者带来更高效、更便捷的使用体验，同时全方位提升用户感受。“我们期待FACSMelody™能像BD五年前发布的Accuri™ C6个人流式细胞分析仪那样开创一个新时代，因其简便易操作等特性而走入中国每一个普通实验室。”BD中国生物科学市场经理张磊表示。

全方位服务平台 互联网让科研更灵活

创新3.0时代，人们对于互联网的依赖度越来越高，“互联网+”理念所搭建的广阔平台，让互联网与传统行业进行深度融合，创造新的发展生态。

全新上线的BD科研试剂网上商城，便是“互联网+”时代的全面创新。作为一种全新的运营模式，BD科研试剂网上商城包含了丰富的产品信息、实验数据及应用，更有配色工具帮助用户便捷地确定实验方案。付款流程保持线下原有模式，先订购，后付款，最大程度配合及支持科研工作者的日常工作。与此同时，科研人员可以通过客户端查询所需商品的库存情况，了解商品到达的大致时间，随时调整实验进程。网上商城通过仓储直发的形式，将过往现货一周左右的送货周期，缩短到三天左右。通过这个网络平台，科研人员将获得最便捷、高效的一站式购买体验，这将为提高其工作效率带来极大帮助。

第二军医大学附属长征医院转化医学中心主任鲍嫣博士表示，对于一线科研工作者来说，在网上购买科研试剂是一种突破，随时随地可以查询实时库存，下单，且货期缩短 3 天以上，使科研工作者能更合理有效地管理实验进程从而大大提升实验效率。

“未来，BD科研试剂网上商城将力图打造成生物科学领域的全方位服务电子平台，其不只局限于商品购买，还能提供科研人员所需的任何文献数据和相关培训服务与支持，全方位为中国生命科学领域的客户提供服务，实现BD一直以来对中国的承诺。” BD大中华区生物科学业务总监吕雯先生表示。