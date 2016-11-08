规范风控体系，领投鸟剑指消费金融引领者

上海2016年11月8日电 /美通社/ -- 消费金融有多热？近期一份来自蚂蚁金服发布的《中国消费金融趋势报告（2016）》中显示，自2012年以来中国消费总额一直保持相对稳定的增长，根据人民银行统计数据，截止2015年末，中国居民消费信贷余额18.9万亿，同比增长23.3%。

将近20万亿的市场规模，还在以翻倍的速度发展，在这样的市场背景下，嗅觉敏感的资本都闻风而动，纷纷抢占消费金融的新高地，这样一份巨大的蛋糕和相对空白的市场，谁能长成新的独角兽，最终还是取决于其核心竞争力，即商业收款率。

商业收款率，关系到平台资金流动性，能否按时兑付、及实现营收完全取决于此。事实上，商业收款率的背后则直指消费金融贷的痛点：风控。相对其他的商业贷来说，消费金融贷形式多样、额度较小，借款方分散，且基本无抵押，如何做好其中的风控把关，是实实在在的难点，标准化的风控模型，如今在行业中都是稀缺的。

来自领投鸟平台的风控报告显示，针对其现有的抵押贷、信用贷等分类，已形成模式化的标准风控流程。例如，消费金融中最常见的无抵押类信用贷，领投鸟风控模型在进件、内控、外控方面都做了详细要求：

首先，进件方面，初审人员必须保证进件材料完整，并在与客户的初洽中，详细了解客户的职业、家庭状况、收入情况、负债情况等，复审人员进行第二次审核，确保不遗漏任何个人关键信息。其次，内控审核岗需确认用户的信用，包括征信报告、第三方信用平台数据等；并确认用户的还款能力，包括用户收入情况以及负债情况等，以确保借款人能够准时、全额完成还款流程。最后，外控管理岗需要复核客户工作情况，实地查看客户的公司；并复核客户居住情况，实地查看居住地址，确保逾期未还款或恶意拖欠时，公司能精准的开启追讨程序。

进件、内控、外控三个环节层层把关，对应每一项审核科目都有明晰规定，排除潜在风险外，未来领投鸟还将协同资产端合作方尝试自主研发信用风险体系，共同构筑成领投鸟标准化的鸟巢型风控体系。

标准化的风控模型对业务员实际使用中作用有多大？风控负责人傅佳音女士表示，在明晰的风控流程下作业，所有的资料只需一一对应，避免盲区，在初审环节就极大提高了效率，不仅加快了放款时间，也能将坏账最大程度遏制在摇篮中。

领投鸟平台创始人章瑞瑞先生介绍，公司最初介入消费金融领域之前，就引入了相关领域的风控专家。对于产品、营销来说，风控是根基，没有牢固的根基，长不出优质的产品，所谓的营销更是水中逐月，这个领域虽然很新，缺少成功范本，但是领投鸟平台从一开始就明确了其工作的重心，花大力气解决根基问题，而不止停留在表象。