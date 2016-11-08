Bitfury集团宣布支持安永区块链项目的协议

Bitfury集团将为安永的TMT（科技、媒体和电信），能源、医疗和公共服务领域提供区块链软件服务

旧金山和伦敦2016年11月8日电 /美通社/ -- 11月6日，Bitfury集团，全球领先的全方位区块链技术服务公司，宣布它已经和领先的专业服务机构 -- 安永签订了合作备忘录，将在安永的客户网络系统内试用区块链软件解决方案。

该协议签订不久之前，Bitfury集团的数字权限管理的区块链解决方案在安永的创业挑战展示日荣获“最佳方案”大奖。“创业挑战展示日”是安永在伦敦的Canary Wharf举办的一个六周导师制创业项目活动。在这期间，Bitfury集团和20多家安永的客户企业探索了多种用途的案例以整合最佳的区块链技术。

“我们深感荣幸能够和安永这样全球领先的专业服务机构合作，向他们强大的客户网络提供区块链技术解决方案，”Bitfury集团的CEO，Valery Vavilov说道，“我们的合作将把区块链技术带给更多的公司，帮助提高他们的业务运营、效率和安全性。”

“我们很高兴即将把Bitfury现有在区块链领域领先的地位和我们的商业侧重结合起来，帮助客户通过区块链技术这个更安全、稳固和可信赖的方式进行业务转型。”

安永是一家全球性的专业服务机构，帮助客户快速执行工作同时注重价值，为每一位客户和项目提供信心和信任。Bitfury集团和安永将携手共寻商机，利用区块链技术强化交付到安永客户的价值，同时凭借安永的网络达到财富500强中75%的企业，遍布150多个国家。

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