慕尼黑国际电子展的指数调查称：89%的中国人想要无人驾驶汽车

慕尼黑2016年11月8日电 /美通社/ -- 大部分中国消费者希望，他们有一天能够拥有可以操纵方向盘并自动驾驶前往目的地的无人驾驶汽车。从全球范围内对比而言，中国人是自动驾驶智能汽车的最大青睐者，其支持率达89%。相比之下，美国、日本和德国等主要的汽车生产国在自动驾驶方面更为保守，其支持率分别为62%、56%和47%。这些都是慕尼黑国际电子展 (electronica) 的2020年趋势指数 (Trend Index 2020) 的结果，而该调查是相关机构代表国际贸易展览会慕尼黑国际电子展对全球7个国家的7000名消费者所开展的调查。

在对未来互联汽车的高科技愿景方面，中国消费者比其他国家的消费者通常更加开放。在受访的中国人中，71%的人士认为智能汽车非常重要，这是因为在驾驶者犯错之际，智能汽车可以像驾驶教练一样进行干预。在美国，仅有47%的受访者想要这种“电子驾驶教练”；在德国，仅有35%的受访者持有这种想法。而在中国的邻国日本，表示欢迎这类车型发展的消费者的比例甚至还不到一半（28%）。

慕尼黑博览集团董事总经理森杰 (Senger) 表示：“在11月8日至11日慕尼黑举行的国际电子展览会 -- 慕尼黑国际电子展上，全球电子行业将就互联世界的未来开展信息交流，届时将有2900多家参展商展现各自的创新成果。”