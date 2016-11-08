漫步者推出蓝牙便携式音箱M101，送给漫威迷的礼物

北京2016年11月8日电 /美通社/ -- 说起漫威，大家应该都不会陌生。蜘蛛侠、钢铁侠、绿巨人……一个个耳熟能详的名字，唤起了多少人的英雄梦？本月国内音频企业漫步者为漫威迷们带来好消息，旗下便携音响系列正式推出美国队长版户外便携音箱M101，此款还参加漫步者双11天猫专场的优惠活动。

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漫步者M101美国队长户外蓝牙音箱

想要秒变美队，你有神盾吗

这款型号为M101的便携音响，造型设计就来源于神盾，标准美国队长红蓝配色，一眼就可以联想到这位超级英雄。锃亮蓝色特别抢眼，圆润有弧度的线条，深沉中也透露活力。整个箱体是由ABS材料内壳和硅胶外套构成，再搭配圆形的金属挂件、合金神盾圈、防水防尘防震功能，握在手中，宛如美队神盾一样无坚不摧。

声音的大乾坤就藏在小身材里

在M101小巧的身体内暗藏大乾坤，扬声器使用了漫步者专有的皮腔式悬挂支撑技术，它能帮助扬声器获得更大的响应冲程，更小的震动阻尼，低音量感充沛、中高音空灵圆润。而ClassD类功放的植入，让手掌大小的音响，迸发出4.5W的不失真功率，声音不会因失真而有突兀的感觉。



漫步者M101美国队长户外蓝牙音箱

10、 20，32这三组数字代表什么

10米，是指M101使用的是蓝牙4.1模组，传输距离可达10米以上，你可以轻松享受无线的魅力。20小时，则是音箱选用的大容量聚合物锂电池能达到的续航时间。32就是M101可插入IF卡使用，最高支持32GB，真正的土豪级别 。三组数字背后的意义是M101也像美队危机时刻力挽狂澜一样，随时待命，拯救你的音乐荒。

美队也不是“糙汉子”，细节更精心

从视觉上，即可看出M101的做工非常精致，但如果再把它握在手中，会发现更多细节之美。首先，符号式的按键灵活识别，音量控制、电量提醒、蓝牙断连，基本操控功能齐全。其次，硅胶外套，不仅让把玩之人拥有极佳的触感，也能避免机身与其他物体碰撞时产生的损伤。



漫步者M101美国队长户外蓝牙音箱

无论是喜爱音乐的朋友，还是热衷户外的达人，亦或是漫威的狂粉，漫步者的这款便携音响M101都不失为一种惊喜。漫步者后续还将推出美国队长和钢铁侠版的耳机新品，敬请期待。