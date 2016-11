艾美酒店宣布与法国新浪潮乐队合作开展全球音乐巡演

上海世茂皇家艾美酒店魅力呈现“越夜越浪漫”的巴黎夜生活

新浪潮乐队Zula Zazou和Elodie Frege打造创新表演形式传递艾美品牌精神

上海2016年11月8日电 /美通社/ -- 万豪国际集团(纳市股票代码:MAR)旗下艾美酒店及度假酒店 (Le Meridien Hotels & Resorts) 与法国时尚爵士乐队新浪潮乐队 (Nouvelle Vague) 合作开展新一轮全球音乐巡演,并于11月4日在上海世茂皇家艾美酒店带来“Paris After Dark”(巴黎之夜)全球巡演上海站的特别演出,为逾百名富有创意思维的宾客打造了无比曼妙的巴黎之夜。



艾美品牌携手法国新浪潮乐队(Nouvelle Vague)揭幕“Paris After Dark”(巴黎之夜)全球巡演上海站,从左起: 上海世茂皇家艾美酒店市场传媒总监肖玲女士、“Paris After Dark”服装设计师埃里克(Eric Tibusch)、祖拉·扎作(Zula Zazou)、马克·科林(Marc Collin)、查理·乐·明杜(Charlie Le Mindu)、艾洛蒂·弗雷格(Elodie Frege)、万豪国际集团大中华区艾美品牌经理孔乐先生、上海世茂皇家艾美酒店总经理詹杰明·察恩(Benjamin Zahn)

从1972年开业的第一家艾美酒店 -- 巴黎星辰艾美酒店到上海世茂皇家艾美酒店,艾美品牌历久弥新的法式浪漫风情及对艺术文化的无限热情无处不在。受巴黎及其独特魅力启发,“Paris After Dark”加入现代元素重新诠释法式经典。本次演出由前疯马秀成员祖拉·扎作(Zula Zazou)及世界顶级造型师查理·乐·明杜(Charlie Le Mindu)领衔,新浪潮乐队成员艾洛蒂·弗雷格(Elodie Frege)为主唱,更有音乐制作人马克·科林(Marc Collin)担任DJ,为上海宾客呈现了一场融合了爵士和声、鬼马服装、绚丽舞台及迷人嗓音的“流动盛宴”,再现艾美酒店的巴黎情怀。



祖拉·扎作现场精彩演绎“Paris After Dark”全球巡演上海站的创意演出

“无论是来自于新浪潮乐队20世纪60年代的巴萨诺瓦曲风,还是艾美酒店融合了二十世纪中叶巴黎摩登风情的设计,艾美与新浪潮乐队都共同继承与颂扬着法国的传统。”艾美酒店全球品牌领导人李博恩(Brian Povinelli)表示,“新浪潮乐队与艾美合作已超过三年,为艾美酒店创造出迷人的原生音乐来演绎旅行的魅力。这次,我们在这一基础上进行了表现形式的创新,带来更为震撼迷人的音乐现场体验,带领全球宾客体验别具一格的艾美夜生活。”

本次活动于上海世茂皇家艾美酒店沪吧的64层沪天阁拉开帷幕。作为沪上夜生活的地标,沪吧坐拥绝佳城市视野,以上海瑰丽的车水马龙景致为背景,其独特的“上海故事”穿越时空,演绎着老上海的经典怀旧和新上海的摩登时尚。在这样一个东方巴黎的地标性酒吧体验一场巴黎式的夜生活可谓再合适不过。

“我们十分荣幸能够再次来到上海,为这座素有东方巴黎之称的城市带来法式夜生活的新潮体验。”新浪潮乐队音乐制作人马克·科林表示,“一直以来,艾美品牌对于不同艺术的传承与发扬,同乐队的音乐理念不谋而合。此次“Paris After Dark”主题创意演出,我们尝试将视觉和音乐结合起来,以视听双维感官盛宴带领大家与艾美一起在上海体验了独具韵味的巴黎夜生活,享受‘越夜越浪漫’的音乐现场。”



艾洛蒂·弗雷格现场精彩演绎“Paris After Dark”全球巡演上海站的创意演出

值得一提的是,除了上海之外,艾美及新浪潮乐队的全球音乐巡演将在伦敦、巴塞罗那、维也纳及巴黎同步展开,全球宾客和乐队粉丝可在世界各地艾美酒店欣赏其独家音乐表演。在维也纳艾美酒店,将上演“Paris After Dark”创意演出来庆祝其重新开幕,该酒店近期投入数百万欧元对所有公共区域进行翻修,传统酒店大堂重新定义形成品牌标志性的“艾美创驿大堂”(Le Meridien HubTM)为创意宾客提供了社交聚集地。新浪潮乐队精心打造的音乐连同充满活力的艾美气泡酒一起为艾美创驿大堂轻松营造白天转入夜晚的情景气氛,为社交文化增添更为摩登的现代气息;同时,为庆祝巴黎星辰艾美酒店重装开业,在巴黎传奇的星辰爵士酒吧,艾美也将推出季度音乐项目“新浪潮乐队现场”,该项目以新兴爵士为特色,希望能与在该爵士酒吧表演过的前辈偶像相匹敌,该音乐项目将于12月开始持续至2017年;除此之外,新浪潮乐队在11月第一周全球发行第三张专辑I Could Be Happy,为了表示庆祝,新浪潮乐队将在皮卡迪利艾美酒店和巴塞罗那艾美酒店为酒店宾客和当地居民带来独家原声表演。

关于艾美酒店及度假酒店

艾美酒店在全球拥有100多家酒店,达到品牌历史中最为强劲、最为多元化的全球酒店分布。作为一个源于巴黎的酒店品牌,艾美酒店为创意思维的宾客在其全球目的地打造非凡生动的旅行体验。“探索世界、揭秘目的地”是艾美酒店的品牌承诺,通过与意利咖啡、强尼·伊兹英、格雷·马林和新浪潮乐队等不同领域艺术家的全球合作,艾美酒店将这些元素转换为全方位的宾客体验。未来5年,艾美酒店将着重于亚太和美洲市场的发展,进一步在全球热门目的地拓展酒店布局。更多信息,请访问www.lemeridien.com/cn,或关注品牌官方微博:@艾美酒店及度假村LeMeridien。

关于新浪潮乐队

浪潮乐队由音乐制作人马克·科林(Marc Collin)和奥利维·李鲍克斯(Olivier Libaux)打造,汇聚了众多极具天赋的巴黎知名音乐人。Nouvelle Vague 在法语中意为“新浪潮”,新浪潮乐队的音乐元素包含了巴萨诺瓦曲风优雅闲适的情调,“新浪潮”时期伤感格调的旋律和20世纪60年代法国新浪潮时期电影音乐的节奏,经典曲目被演绎出现代感。艾美与新浪潮乐队的合作是对共同的法国传统继承与颂扬,新浪潮乐队为艾美的宾客提供了24小时专属的订制音乐,进一步提升了艾美酒店独具特色的“艾美创驿大堂”(Le Meridien HubTM)体验。全天播放的音乐列表将包括乐队的原创音乐以及给予其启发和灵感的曲目。