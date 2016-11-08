引领主动免疫 国内自主研发长效干扰素助力中国肝病治疗

厦门2016年11月8日电 /美通社/ -- 日前，中国首个具有自主知识产权的能有效治疗病毒性肝炎的长效干扰素 -- 派格宾（聚乙二醇干扰素alpha-2b注射液）全国上市会在厦门举行，来自全国的多位肝病领域的顶级临床专家出席上市会，共同见证了这一时刻。

（浏览多媒体新闻稿：http://www.prnasia.com/mnr/ab_20161108.shtml ）



2016年派格宾全球上市会 -- VR体验



2016年派格宾全球上市会 -- 启动仪式



2016年派格宾全球上市会 -- 演讲嘉宾



2016年派格宾全球上市会 -- 总经理致谢

派格宾是由厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“特宝生物”）自主研发的国家一类新药聚乙二醇干扰素。作为国家重大新药创制专项项目，派格宾自2002年立项至2016年获批，特宝生物历经14年的研发周期，最终派格宾成功研制且取得全球专利权，最终实现产业化生产。

上市会现场，北京协和医院江骥教授、福建医科大学附属第一医院江家骥教授、北京大学第一医院王贵强教授、中国工程院庄辉院士等多位国内顶尖的肝炎治疗临床专家对派格宾的上市表示祝贺，并发表了他们对派格宾这一新药的看法及其在肝炎防控方面的作用。

国内首创长效干扰素，助力中国肝病治疗

“作为中国首个长效干扰素，派格宾的成功研制对于提高我国肝病防治能力意义重大。”北京大学人民医院魏来教授表示，“这将为我国生物制药打破国际垄断、搭建独立自主的创新平台奠定坚实的基础，也意味着我国科学家对全球肝炎的控制、促进人类健康作出了重大贡献。更为关键的是，打破国外专利壁垒将大大促进该类药物的价格走向合理化，造福更多患者。”

世卫组织数据显示，病毒性肝炎影响着全球4亿人，每年近140万人死于该疾病，多数属于乙型和丙型肝炎。尤其中国是肝炎高发区，其发病率在法定传染病中位居第三。“肝炎的危害极大，2006年至2015年我国报告的病毒性肝炎年发病数在121万至142万间。”北京大学医学部病原生物学系教授、中国工程院院士庄辉院士在上市会演讲中表示。

病毒性肝炎是导致肝硬化、肝癌等终末期肝病最主要的原因之一，每年因肝炎死亡的人数超过30万。“肝硬化和肝癌患者的治疗将给国家带来巨大经济负担，若能及早对慢性乙肝患者进行抗病毒治疗，将可减少肝硬化和肝癌的发生，不仅有助于改善患者生活质量，延长生存期，从卫生经济学角度来讲，也能降低国家的医疗负担。”庄辉表示。

过去，国内长效干扰素严重依赖进口药，存在患者经济负担大、可及性差等问题。派格宾作为特宝生物研发的一类新药，其临床适应症为病毒性乙型肝炎和丙型肝炎，临床需求巨大，在价格上将与进口药拉开梯度。

“派格宾治疗中国丙肝患者的疗效、安全性与进口产品相当，”福建医科大学附属第一医院江家骥教授在演讲中介绍说，“派格宾可显著降低慢性丙肝的治疗成本，是治疗中国慢性丙型肝炎最具成本效益比的选择。”

引领主动免疫，千万肝病患者将获益

与口服抗病毒药相比，长效干扰素抗病毒和免疫调节的双重作用，可以促进患者的主动免疫功能恢复，实现持久免疫控制，使得乙肝的治愈成为可能。

派格宾的丙肝III期临床试验是中国规模最大的聚乙二醇干扰素治疗慢性丙肝随机对照临床研究，作为第一个基因分型的丙肝注册临床研究，是我国“十二五”重大专项课题。“派格宾的丙肝、乙肝III期临床试验证实，派格宾治疗中国慢性丙型肝炎患者疗效不亚于PEG IFN alpha-2a，治疗中国慢性乙型肝炎患者疗效表现出潜在优势。”参加上市会的众多国内顶尖的肝炎治疗临床专家均表示，具有完全自主知识产权的Y型40kD聚乙二醇干扰素alpha-2b（派格宾）的研制成功以及产业化，将极大提升我国乙肝传染病的防控能力，造福中国数量众多的肝炎患者。

派格宾是中国探索乙肝治疗的最新成果，同时也是“7.22史上最严临床数据核查”以来的第一个生物制品，在国内权威肝病临床专家的共同参与下完成。目前，该品种已获得中国、美国、欧洲、日本等近30个国家的专利授权。

“特宝生物以关爱肝病患者健康，提高生命质量为己任，从研发、生产、营销到服务，不断践行创新之路，帮助更多的中国肝病患者，从而保障他们的健康和家庭的辛福。”特宝生物总经理孙黎在发布会上表示，“与此同时，特宝生物还将继续与中国肝病临床医生紧密合作，为全面提升中国肝病治疗水平的提升贡献自己的力量。”