山姆携手圣迪乐村发布高品质鸡蛋质量承诺

自有品牌 Member’s Mark 鸡蛋五重质量保障 2016年销售额预计同比增长30%

深圳2016年11月8日电 /美通社/ -- 今天，高端会员制商店山姆会员商店与市场占有率排名第一的鸡蛋品牌圣迪乐村在深圳举办高品质鸡蛋质量承诺联合发布会，强调山姆会员商店的自有品牌 Member’s Mark（会员优品）鸡蛋、圣迪乐村营养谷物蛋和我迷家儿童营养蛋将以“优鸡种”、“原粮喂养”、“紫外线杀菌”、“可追溯”和“12天货架期”来进一步提升鸡蛋品质。



山姆会员商店与圣迪乐村在深圳举办高品质鸡蛋质量承诺联合发布会

山姆会员商店首席采购官孟非凡 (Neil Maffey) 表示：“山姆会员商店始终秉承‘会员第一’的经营理念，深谙会员对鸡蛋品质、安全性和新鲜度的需求，严格挑选优质供应商，以严谨的品质管理推出 Member’s Mark 鸡蛋，并以高品质、安全和新鲜赢得了会员的认可。圣迪乐村是山姆值得信赖的合作伙伴之一，我们有着渊源的合作历史、追求卓越的共同目标，通过双方的协作与努力，我们会持续为会员带来高品质和高会员价值的商品。

区别于市场上散养收购的鸡蛋，山姆与圣迪乐村对 Member’s Mark 鸡蛋实施全产业链监控，通过精选德国鸡种、原粮喂养、不使用抗生素和激素、逐个多次清洗、紫外灯灭杀蛋体表面的微生物和批次包装等措施，实现山姆对高品质的承诺。此外，山姆联合圣迪乐村率先提出“12天货架期”新鲜承诺，即 Member’s Mark 鸡蛋从生产、运输、销售至下架只有12天，确保会员体验新鲜高品质的鸡蛋。同时，会员可以在“圣迪乐村蛋品”微信服务号上输入鸡蛋上的追溯码，清晰了解鸡蛋产地、生产班组、鸡舍、鸡种等信息。去年9月至今，山姆 Member’s Mark 鸡蛋销售量已达55万盒，预计2016年销售额将同比增长30%。圣迪乐村还专为山姆会员提供定制包装的高性价比营养谷物蛋和我迷家儿童营养蛋两款产品。



山姆与圣迪乐村对Member’s Mark鸡蛋实施全产业链监控



山姆 Member’s Mark 鸡蛋

圣迪乐村董事长兼 CEO 冯斌表示：“作为中国鲜鸡蛋市场综合占有率第一的品牌，圣迪乐村始终专注于一枚高品质鸡蛋，山姆追求‘会员第一’的经营理念与我们的企业目标相契合。我们非常信赖山姆会员商店，未来，我们将继续坚持全产业链模式，持续提升鸡蛋在安全、营养、新鲜和美味等方面的标准，为山姆会员提供更好的鸡蛋！”

世界家禽学会主席、国家蛋鸡产业技术体系首席科学家杨宁、世界蛋品协会全球会员主席兼亚洲大使 Christoffer Ernst 出席了本次发布会。杨宁表示：“山姆会员商店与圣迪乐村联合发布高品质鸡蛋质量承诺树立了更高的行业标准，展示了对会员关于鸡蛋安全、新鲜和高品质的质量承诺。”