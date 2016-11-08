TUV南德携手江苏出入境检验检疫局共促儿童纺织品安全

南京2016年11月8日电 /美通社/ -- 近日，全球领先的独立第三方检测机构TUV 南德意志集团（以下简称“TUV SUD”）携手江苏出入境检验检疫局在南京天丰大酒店举办了“儿童纺织品法规解读与产品管控”研讨会。此次研讨会吸引了众多江苏童装知名企业的参与。在会议上，TUV SUD 的权威技术专家重点解读了儿童纺织品在国内及出口市场法规的最新要求，通过对各地区的法规解读及实际案例的分享，协助企业加强对儿童纺织品的安全管控，降低产品在国内市场和外销中的风险，以提升市场占有率。

2013年“毒校服”事件至今依旧记忆犹新，某些国际知名品牌童装被检测出有毒有害物质新闻也层出不穷，这都将矛头指向了婴幼儿及儿童服装强制性国家标准的缺失。2016年6月1日，童装的首个国家强制性标准GB31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》正式实施。此标准的出台目的在于对童装安全性能进行了全面规范，有助于引导生产企业提高童装的安全与质量，保护婴幼儿及儿童的健康安全。

本次研讨会上，TUV SUD携手江苏出入境检验检疫局的技术专家共同解析了儿童纺织品出口欧美市场的物理和化学测试安全要求，以及GB31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》的技术内容。TUV SUD全力协助儿童纺织品进出口企业，充分了解童装市场的欧美和国内最新法规，帮助企业提高产品质量。会上，TUV SUD 和江苏出入境检验检疫局的两位技术专家详细地回答了来自企业的提问，提醒参会企业增强风险意识和标准理念以应对不断更新的国际国内法规，了解不同国家地区和国际买家对儿童纺织品的法规要求。会议现场气氛热烈，双方互动频繁。

TUV SUD 作为拥有150年历史的全球领先第三方检测认证机构，不仅凭借在全球纺织品行业的专业知识和经验，致力于最大限度的降低测试、检验、认证、培训和知识成本的同时，支持客户对产品的安全和质量需求。并且，TUV SUD对各国法规、导则和标准都有着全面的了解，坚持提供安全、优质、可持续性的“一站式”解决方案，帮助国内儿童纺织品生产企业提升产品质量，提高国际市场竞争力。