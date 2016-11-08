银通联手CyberSource协力为香港电子商务打造最全面支付网关服务

商户现在可以享受世界一流的支付网关服务，并获得先进的反欺诈管理功能和付款选项，包括 Visa Checkout 和应用内购买

香港2016年11月08日电 /美通社/ -- 银联通宝有限公司（银通）很荣幸能与 Visa Inc. 旗下公司，全球最大的电子商务支付管理服务提供商之一 CyberSource (NYSE:V)携手合作，共同挖掘电子商务领域的增长机遇，并帮助银通成为消费者、企业和电商电子支付解决方案的优秀一站式提供商。该协议将帮助港澳金融机构拓展线上商户的商户收单业务，并为其提供最新的常用支付选项，包括 Visa Checkout 和应用程式内购买等数字移动支付选项。

通过该协议两家公司可以利用彼此的互补优势。通过将银通广泛的银行网络及本地行业专业知识和 CyberSource 世界一流的电子商务支付平台加以结合，银通支付网关服务现在能够以快速安全的方式提供多种类型的卡和替代支付选项，从而最大范围地满足港澳线上业务的需求。另外，该协议让银通可以借助 CyberSource 支付简化码以及 CyberSource Decision Manager 的全面反欺诈分析和实时欺诈检测等功能，进一步增强线上支付安全性。这些增值服务将进一步降低欺诈风险并简化结帐流程，同时消费者也可以享受快速、安全、无忧的电子商务线上支付体验。

作为合作的一部分，银通电子商务商户将享受到 CyberSource Decision Manager 带来的种种优势，这款软件使用全球规模最大的欺诈检测雷达，根据来自 Visa 和 CyberSource 每年处理的超过 680 亿笔交易的知识积累对交易进行筛查。

CyberSource 亚太区市场发展主管 Teresa Wong（黄瑞芬）表示：“香港地区的消费者大都很懂技术，高达79%的互联网普及率让他们之间的连接越来越密切[1]，而与此同时，电子商务也在不断发展壮大，消费者使用移动端购物的比例增长了23%[2]。香港的数字商务领域具有巨大的增长潜力，电商越来越期望能利用这个增长机会。CyberSource 很高兴能与银通合作，共同实现更加强大和安全的线上支付解决方案，鼎力支持该公司的会员银行实现其业务目标。”

[1] Consumer Barometer 2015 [2] 2015 Visa eCommerce Consumer Monitor Survey

银通行政总裁Angus Choi将此次合作誉为银通支付网关产品的一个重大进展，他表示：“我们与 CyberSource 这样的行业领导者建立合作关系，不仅可以为我们的会员银行提供先进的支付网关服务，还可以在他们拓展商户收单业务的时候提供强有力的本地支持。为了方便企业进行电子商务支付处理，我们一直致力于提供适合商户各类业务需求的完整支付解决方案，帮助他们为消费者奉上无缝的线上购物体验。”

关于银联通宝有限公司

银联通宝有限公司（银通）于 1982 年由 5 家银行成立，分别为中国银行（香港）有限公司、东亚银行有限公司、华侨永亨银行（前身为浙江第一银行有限公司）、上海商业银行及永隆银行有限公司。中国银联股份有限公司于 2015 年成为银通的战略投资者。时至今日，银通已在港澳两地拥有 30 多家会员银行，在两地为会员银行提供一系列银行服务支持。

银通目前运营的自动柜员机超过 3000 部，遍及香港、澳门及中国大陆 20 多个城市，提供方便可靠的本地和跨境 ATM 服务。银通还提供一系列增值服务，帮助会员银行为其客户提供创新和安全的网上银行和移动银行服务。2016 年初，银通与 12 家银行合作推出了 JETCO Pay P2P 平台，这些银行的客户只要有收款人的手机号码，即可随时随地向主要本地银行的账户持有人直接转移资金。

有关更多详情，请访问 www.jetco.com.hk。

关于 CyberSource

CyberSource 是 Visa Inc. 的全资控股子公司，主营电子支付管理业务。全球有超过 47.5 万家企业在使用 CyberSource 和 Authorize.Net 提供的解决方案来处理在线支付业务、改善反欺诈管理以及简化电子支付安全措施。CyberSource 的总部设在美国加利福尼亚州福斯特城，并在世界各地设有办事处。其中包括在以下地区设有的区域总部：新加坡、日本东京、美国迈阿密/巴西圣保罗和英国雷丁。欲知更多信息，欢迎访问 http://www.cybersource.com/asiapacific。

Jareth Cheng

Ying Communications



jareth.cheng@yingcomms.com