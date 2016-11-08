双创成发展新动能国际创新创业分享会举行

随着“双创”氛围日渐浓厚，大量投资人和创业者涌现，中国的科技创新能力增长迅猛，在全球发表论文数量上已与美国不相上下，顶级科研成果频出。在此背景下，如何将科技创新成果更好、更快地进行产业转化是亟需探讨的话题。

11月6日，由南山区科创局、深圳湾创业广场和华大基因蓝色彩虹生命健康孵化器共同主办，英特尔众创空间加速器、中以创新中心、中芬设计园协办的“国际创新创业分享会”在南山区软件产业基地举行。

此次分享会首先由瑞典查尔姆斯创投CEO 因瓦•安德森博士（Ingvar Andersson）与大家分享了“北欧创新模式分享及实现技术成果快速转化的成功秘诀”。安德森博士先和大家纵览了全球以及瑞典孵化器的统计学数据：全球孵化器数目自2007年后开始迅猛增长，但瑞典新增孵化器数目近年来并没有太大增长。随后，安德森博士详细的向大家介绍瑞典了瑞典孵化器发展的历史沿革，以及瑞典创投圈整体发展的情况。接着，他和大家介绍查尔姆斯创投孵化器独特的商业模式及历史发展轨迹。最后，安德森博士和大家分享了查尔姆斯创投在过去十年所孵化的明星项目名单，和他自己的心得体会。查尔姆斯创投是瑞典最有实力的创投机构之一，在信息科技，智能硬件，生物科技，医疗服务，先进材料等领域广泛布局，创造了不少投资成功案例。

默克风险投资部总监安德里亚斯（Andreas Jurgeit）做了“股权投资驱动默克创新新模式”的主旨演讲。他介绍说默克集团现有健康、生命科学与功能性材料等三大业务单元，遍布全球65个国家，全球雇员近2万人，年营收超过50亿欧元。默克制药以股权投资的方式驱动创新与支持企业的发展，专注投资于影响默克公司活力与可持续性的领域。随后安德里亚斯博士分享了默克的投资流程中的关键点，包括前期的项目推介、初步分析、到后期的尽职调查以及最终的投资入股。最后他强调一个好的投资与科学技术、伟大的团队、商业逻辑的清晰认识是分不开的。

在活动现场，华大基因蓝色彩虹孵化器CEO刘靓就“打造生命健康创新生态圈” 发表演讲，他提到我们现在正处于旧工业经济时代、信息时代向生命时代逐步转变的过程中，当社会经济发展达到一定水平时，人们自然更关注自我健康实现的诉求。基因测序是整个生命健康产业的入口，随着基因测序成本超摩尔定律下降并将在3-5年内低至100美元，大量下游应用随之产生。在这之前，拥有一个健康发展的生态圈环境是产业发展的先决条件，而这也不是华大基因一家公司可以做到的。因此，蓝色彩虹成立的初衷就是为了打造这样一个生态圈，让行业良性高速发展。随后，刘靓就蓝色彩虹独特的运营模式，以及基因应用联盟的职能和使命做了详细介绍。最后，刘靓还向观众展示了两个蓝色彩虹孵化的明星项目，分别是基因学堂和华大精准营养公司。

中以科技创新中心CEO毛雪飞介绍了以色列在创新创造创业上的骄人成绩，而中国拥有世界上想象力最为丰富的巨大市场，如何用中国资本发掘以色列的先进技术已经成为了一大关注点。据称，以色列初创企业40%以上的融资额来自中国，两国在创新创业与资本的嫁接上已经密不可分。中以科技创新中心也是在此背景下成立，拥有人民币与美元基金，投资于TMT、生命健康领域，并为以色列企业打入中国市场提供必要的帮助。

英特尔众创空间负责人杨云涛，做了主题为“携手共创新，加速赢未来”的演讲，详细介绍了英特尔在创新创业上做出的尝试，英特尔众创空间加速器的成立占据天时地利人和，伴随着全球快速崛起的全球创新氛围。英特尔在芯片合作、战略投资和众创加速中与中国共同创新。2015年4月至今已开展了众创空间联盟、线上创新中心、创投与产业加速等多项业务，助推产品从创意、原型、量产到产业的发展。

中芬设计园总监、海峡两岸青年创业基地负责人宋艺纳介绍说中芬设计园缘起于深圳与赫尔辛基两大时尚之都缔结国际友好城市，在许勤市长的倡议下，依托于深圳市工业设计协会，在深圳成立了中芬设计园。目前中芬设计园以时尚为切入点，从“集聚”到“裂变”，集创意社群、产品孵化、市场评估、量产加速、规模化众筹于一身，更是形成了苗圃、孵化、加速一体化的创新载体，实现了从0到1，以大带小，从1到N的全面服务。打造面向未来的设计&双创的国际生态平台，构建一个文化创意和数字出版的国家级国际化的文化生态园区。

随后的互动问答时间，六位演讲嘉宾就在精准营养的内涵与该行业未来的发展方向，在重大科技突破频发、奇点临近的时代，如何更好地结合国内外创新经验促进科技成果的快速转化，等问题进行了深入探讨。