Bom2Buy：做IC交易行业的改革者，而不是革命者

苏州2016年11月8日电 /美通社/ -- 2016年由于制造业出现周期性疲软，导致 IC 现货交易市场出现波动。业内响应国家“互联网+”战略发展，涌现出一批B2B电商平台。其中就包括与非网传媒刚刚对外发布的买芯片网Bom2Buy（www.bom2buy.com ）。

买芯片网Bom2Buy 总经理刘福锋近日在与媒体的沟通会上提到：“做为一个年采购量万亿级别的市场，其绝大部分销售额仍然是由传统线下销售代理模式产生的，这是一种不合理的现象。尤其是在目前这个提倡创意创新的大环境下，主流的电子元器件销售模式已经开始阻碍新兴企业的发展。”

随着科学技术的发展和国家政策的调整，近几年中国电子元器件市场迅速增长。2013年中国电子市场 IC 采购量为2万亿，预计2016年 IC 采购量将达到3.3万亿；在线采购厂商数量，从2011年的4500家，增长到2013年的9700家，预计2016年将超过20000家，增长速度惊人；但是在整个电子分销市场中，在线交易额绝对值仍然较小，2013年在线交易额占总交易额的0.4%，2016年预计在1~2%之间。

“这其中的市场空间巨大，市场前景大家有目共睹，这也是最近两年 IC 交易电商不断涌现的重要原因。但同时市场也暴露出一些问题，如供需双方信息不畅，授权货源问题，缺乏一站式交易，缺少对中小企业的支持等等。正是鉴于以上原因，才孕育出了 Bom2Buy 网站。”刘福锋表示。

和目前市场上活跃的电商平台相比，Bom2Buy 有一个显著的特点，就是没有任何传统分销代理背景，Bom2Buy 是一个纯粹的互联网公司。一个没有任何 IC 销售背景的公司如何在这个行业站稳脚跟？在过去的几年中行业中涌现出了大量电商交易平台，其中不乏成功案例，例如科通芯城、云汉芯城等，而且后起之秀还在不断涌现当中。Bom2Buy 做为一个新兴平台，将如何面对越来越激烈的竞争？

对此，刘福锋介绍，“Bom2Buy 从开始策划的时候，就将自己定位成一个行业的改革者。我们并不想做一个颠覆行业传统，去创造全新模式的革命者。这个行业有很深的技术底蕴，不是一个模式就能完全改变的。Bom2Buy 希望做的是帮助那些传统分销代理商甚至是电商平台改进自己的销售方式，让他们能更容易接近自己的客户，更快捷地为客户提供支持。行业的任何一家公司都可以成为我们的伙伴，而不是竞争对手。希望通过我们的共同努力，能为广大客户提供更好的服务。”

虽然没有传统 IC 供应商背书，但是 Bom2Buy 的母公司却是大名鼎鼎的全球著名电子产业链效率方案供应商 SupplyFrame。SupplyFrame 的两个产品在国内工程开发人员和采购人员中有着非常大的影响力，一个是与非网（www.eefocus.com ），另一个是 FindChips（www.findchips.com）。

这两个产品的用户群基本上涵盖了国内80%以上的核心工程开发和采购人员。

“基于与非网和 FindChips 强大的用户数据库和全球IC供货数据库，Bom2Buy 可以更快捷地让买卖双方接触并达成交易。将这两组数据有效地进行对接，可以迅速产生大量订单需求。而这一优势是其他行业同仁无法比拟的。事实上在7月的小范围测试过程中，我们就已经产生了接近1000万的实际订单，这些订单全部由原厂授权代理直接供货，保证了货品质量的绝对可靠。”

刘福锋最后提到：“这个市场在未来几年会发展成一个万亿级别的市场，电子元器件的复杂性和技术性决定了不会出现只有一两家公司能够通吃的局面。最终还是需要广大业界同仁合力才能为我们的客户提供更好的服务。Bom2Buy 做为一个改革者愿意成为行业催化剂，让整个供应链变得更加快捷高效。”

11月4日买芯片网Bom2Buy（www.bom2buy.com ）正式宣布上线，作为一个新兴的 IC 电商平台，是否真能如刘福锋所说给行业带来改革，大家将拭目以待。