更快速、更安心 蓝汛ChinaCache助力摩登网赢得用户好口碑

北京2016年11月8日电 /美通社/ -- 帮助电商客户提升网站访问速度，一直是蓝汛ChinaCache不遗余力在做的事情。凭借静态加速网页产品的出色性能，蓝汛为摩登网imopark.com全力加速，消灭网购过程中影响用户体验的关键性速度问题，让用户无论是浏览商品还是下单购买都感到快速、安心，为摩登网的用户口碑加分。



更快速、更安心 蓝汛ChinaCache助力摩登网赢得用户好口碑

摩登网是广州知名实体百货公司广州摩登百货旗下的电商平台，成立于2015年3月，瞄准中青年消费群体，主打“时尚、价优”的品牌产品特卖，现拥有近1000个时尚品牌资源，为用户提供高品质的商品和周到的服务。借助实体百货公司的品牌效应，摩登网在上线一段时间之后即拥有了稳定的用户。随着品牌传播的加强，摩登网近几个月的新用户数飙升，网站访问量大规模上升。

着眼于平台的更好发展，摩登网经过深入考量，选择了蓝汛ChinaCache做网络保障服务。结合摩登网的图片展示量大、活动期间并发访问人数多的特点，蓝汛使用了性能极佳的静态网页加速产品为摩登网进行加速。静态网页加速产品基于蓝汛自主研发的全自动运营支撑系统，依托高可靠性、高稳定性的蓝汛骨干网，在提高访问可用性，帮助客户节约IT投资的基础上，也有效帮助客户减轻源站压力，并通过源站监控及时应对各类突发访问，保障网站的安全运行。

在应用蓝汛静态网页加速产品后，摩登网图片的响应速度得到明显提升。随着用户打开页面，高清的商品图片即进入眼帘，即使是访问图片量大的产品详情页，也一样顺畅。在活动高峰期，摩登网源站可以无惧压力，轻松应对海量用户的同时访问，保障网络的连续与稳定，让用户无论是浏览产品，还是下订单始终快速。

此外，蓝汛7*24小时的专业客服，以及经验丰富的技术运维，让摩登网不必再为使用问题和意外情况担忧，以更好的精力投入到丰富产品资源，用心服务用户上。

质优价廉的商品，已成为摩登网的“金字招牌”，吸引着越来越多的用户。作为合作伙伴，蓝汛ChinaCache将以持续优质的加速服务，让用户的购买更顺心、更安心，让摩登赢在用户上再创佳绩！