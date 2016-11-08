ADEC Innovations被指定为ZDHC基金会技术合作伙伴

携手提供基本技术和数据管理解决方案，加强纺织和鞋类制造商的化学品管控

上海2016年11月8日电 /美通社/ -- 致力于为社会和环境带来积极影响的环境、社会和治理 (ESG) 解决方案领先供应商 ADEC Innovations 今天宣布，该公司被指定为 ZDHC 基金会的首选战略技术和数据管理合作伙伴。ZDHC是一个非营利组织，负责管理 ZDHC 项目，该项目的成员共同致力于消除供应链中的有害化学物质。

由双方共同设计并由 ADEC 全权开发和管理的解决方案包括 ZDHC 化学品网关，这是一个集中式产品信息数据库，可帮助化学品生产商、品牌以及纺织和鞋类供应商做出更好的采购决策。这款首创产品是 ZDHC 与 ADEC 长期战略技术合作关系的一部分。

ZDHC 执行董事 Frank Michel 表示：“数据和信息披露是ZDHC 在纺织和鞋类价值链中实现有害化学物质零排放的重要基础，为我们的不同利益相关者提供基本技术和数据管理解决方案可使确定是否遵循ZDHC生产限用物质清单变得尽可能简单。我们很高兴能与ADEC Innovations 合作开发和推出化学品网关，我们期待进一步加强与 ADEC 的技术合作，不断谋求发展和进步，以满足成员机构的需求。”

ADEC Innovations 总裁 Robert A. Francisco 表示：“我们与 ZDHC 的合作只是 ADEC Innovations 致力于开发解决方案来应对一些全球最紧迫的问题的一个例证。我们很高兴能与 ZDHC 合作，帮助各种类型的化学品生产商和供应商采取措施实现更安全、更具可持续性的运营。”

ADEC 和 ZDHC 将在中国上海举行的第四届 CNTAC-ZDHC 有害化学物质管控利益相关方暨绿色制造会议上联合展示 ZDHC 化学品网关。