TUV莱茵智利认证在地服务 助力企业抢占南美市场先机

广州2016年11月8日电 /美通社/ -- 近日，德国莱茵TUV广东公司（以下简称：“TUV莱茵”）为海信电器有限公司（以下简称：“海信”）RS和RD系列型号冰箱颁发大中华区首批智利安全和能效证书。TUV莱茵可为中国电器制造商提供智利产品认证的在地服务。此举帮助厂商避免海外送样测试的繁琐手续，国内直接测试签发报告由莱茵智利公司审核发证，缩短认证周期，产品可快速顺利推出市场，抢占商机。



合作双方代表合照



TUV莱茵为海信RS和RD系列型号冰箱颁发大中华区首批智利安全和能效证书

“TUV莱茵智利认证服务的优势在于它是行内唯一一家可提供在地检测和发证的国际认证公司，由此避免了由于长途运输导致的不可预估的测试结果和重测费用，以及大货到智利当地以后返工产生的巨额费用和给客户留下的不良印象。”海信冰冷洗销售部美洲区区域总监李娜在接过TUV莱茵智利证书时感概，“本地检测服务既节省了认证成本也提高了项目整体效率，这对我们新产品投放市场，把握最佳的时机起到关键的作用。”

TUV莱茵获智利SEC授权认可，成为智利市场首家获得发证资质的第三方国际认证机构，也是目前大中华区唯一一家可以实现本地测试的发证机构。发证资质主要涵盖：家电、灯具、IT/AV、电动工具、信息技术设备（打印机）、电机、能效等类别。TUV莱茵大中华区各地实验室，包括北京、广州、上海、深圳、宁波、青岛、香港以及台湾皆获SEC承认作为海外授权测试实验室，可为客户提供中国本地测试智利发证的便捷服务流程。