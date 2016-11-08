OMNOVA Solutions Inc.宣布首席执行官继任事宜

Kevin M. McMullen将辞去OMNOVA Solutions董事长、首席执行官兼总裁职务

Anne P. Noonan被任命为总裁兼首席执行官

William R. Seelbach被任命为董事长

俄亥俄州比奇伍德2016年11月8日电 /美通社/ -- OMNOVA Solutions Inc. (NYSE: OMN) 今天宣布，该公司正在推进其首席执行官继任程序，Kevin M. McMullen 将卸任董事长、首席执行官兼总裁，以及董事会成员等职务，去追求其它目标，卸任将于2016年12月1日生效。在领导该公司逾16年的时间里，McMullen 成功让 OMNOVA 重新成为特种化学品和工程表面材料领域的领导者，包括进行积极的投资组合操作，其中以 Eliokem International 的收购最有代表性。OMNOVA 的调整后每股盈余取得了大幅正增长，继2015年全年增长29%之后，至第三季度，今年已增长近60%。他对未来充满激情，也很自豪公司在他的领导下取得进步。

Anne P. Noonan 将接替 McMullen，担任 OMNOVA 的总裁兼首席执行官，任命于2016年12月1日生效。Noonan 女士还将进入该公司董事会。伴随着这次的领导层变换，董事会已经决定把董事长和首席执行官这两个职务分离，推选 William R. Seelbach 为该公司独立非执行董事长，任命于2016年12月1日生效。

OMNOVA 董事会主持董事 Michael J. Merriman 评论说：“Kevin 是一位具备高度诚信的领导，有着很高的战略和商业敏锐度。我们感谢 Kevin 多年来担任首席执行官和董事长时对我们的领导，以及对 OMNOVA 的竭诚服务。他一贯积极评估市场和竞争环境，并采取必要的行动来使公司变得更好。他为公司留下了精心设计的发展战略和强大的领导团队。我代表整个 OMNOVA 董事会和公司，向 Kevin 的出色表现表示感谢，希望他之后一切顺利。我们会想念他。”

尽管市场有很多挑战，McMullen 多年来实施的计划确保了 OMNOVA 的出色表现和盈利能力。McMullen 刚接手时，OMNOVA 还是一家主要在美国开展业务的公司，在他的领导下现在已经发展成为一家国际化企业。如今，在位于三大洲的制造和技术中心的支持下，OMNOVA 的产品畅销全球90多个国家。他推动大幅拓展 OMNOVA 技术广度的举措显著提升了公司的增值解决方案领导者地位。McMullen 现年56岁，1996年加入该公司担任装饰和建筑产品部门总裁，2000年接任首席执行官，2001年成为董事长。在进入 OMNOVA 之前，McMullen 曾供职通用电气 (GE) 和麦肯锡 (McKinsey & Co)。

McMullen 表示：“我对 OMNOVA 如今的地位感到非常满意。我们的特种化学品业务有足够实力取得高于市场的增长，我们的资产负债表也显著改善。我们刚刚完成一个深远的战略规划进程，当中有很多激动人心的长期增长机会。公司将能够为股东带来巨大的长期价值。”他补充说：“我们拥有一个强大而敬业的团队，我会真心想念他们。但是相对来说，我还算年轻，想去追求其它兴趣。我认为现在正是合适的时候。”

Noonan 现年53岁，目前是 OMNOVA 高性能化学品业务部门总裁。在她的领导下，该部门的财务业绩大幅改善。取得这些业绩要归功于积极实施生产统一和业务模式重组，这一举措将每年的成本降低了1000万美元以上，同时为未来特种化学品增长制定了极具成本竞争力的“蓝图”。此外，通过重点打造创新和卓越商业，一个以高素质市场专业人才和重振的创新渠道来加快特种品业务增长的基础已经建立。

Merriman 表示：“我们相信 Anne 将继续为股东创造更多价值。Anne 是一位非常有才能的高管，而且非常了解化学品行业和 OMNOVA。她创下了成功的转型变革记录，通过自己的领导能力、以客户为中心、以价值创造为重点的理念，成功提升了业绩。我们很高兴她愿意领导 OMNOVA，并期待看到她为公司和董事会做出贡献。”

Noonan 带来了近30年的化工行业经验。在2014年加入 OMNOVA 之前，Noonan 曾担任 Chemtura Corporation 营收超过10亿美元的工业工程产品业务部门高级副总裁和总裁。在 Chemtura 及其前身Great Lakes Chemical Corporation 任职的27年里，Noonan 曾担任过并购、战略业务开发、营销、销售和技术部门的职务，所肩负的责任也越来越大。她在职业生涯之初担任的是 McNeil Specialty Chemicals Company（麦克尼尔特种化学品公司）和 Squibb-Linson, Co.的分析研究化学家。她获得了爱尔兰都柏林大学学院 (University College Dublin) 有机金属化学硕士学位和化学学士荣誉学位。自2015年以来，Noonan 一直是 CF Industries (NYSE: CF) 以及 American Chemistry Council 的董事会成员。

Noonan 表示：“我很高兴能有机会领导 OMNOVA，并期待与敬业的人才团队一起，让公司成为首屈一指的创新特种化学品解决方案全球提供商。Kevin 已经打下了一个值得依赖的稳固基础，用来发展和领导一个致力于服务客户、员工、社区和股东的机构。”

现年68岁的 William R. Seelbach 将接替 McMullen，担任 OMNOVA 的董事长。Seelbach 自2002年以来是 OMNOVA 董事会的非执行董事。Seelbac h是全球最大私募股权公司 Riverside Company（主要投资于中间市场小型企业）的高级顾问，以及 Headwaters SC（一家面向私有企业的咨询公司）的高级董事总经理。他在2003年至2006年曾担任技术研究机构 Ohio Aerospace Institute 的总裁兼首席执行官。在此之前，他担任 Brush Engineered Materials, Inc.（现在是 Materion Corporation，一家高性能工程材料制造商）的总裁，并在1998年至2002年期间担任 Brush Wellman, Inc.的多个高管职务。Seelbach 还曾是 Inverness Partners（一家从事中西部制造公司收购和经营的有限责任公司）董事长兼首席执行官，以及麦肯锡的合伙人。

OMNOVA Solutions Inc.简介

OMNOVA Solutions 是用于多种商业、工业和住宅应用产品的性能增强化学品和表面材料的全球创新者。作为一家战略性企业对企业供应商，OMNOVA 提供《The Science in Better Brands》，一些能为顶级品牌终端产品带来关键性能属性的乳液聚合物、特种化学品、功能和装饰表面材料畅销全球各地。OMNOVA 过去12个月（截至2016年8月31日）的销售额为7.73亿美元。该公司在全球约有1950名员工。敬请访问 OMNOVA Solutions 网站 www.omnova.com。

关于前瞻性陈述的公告

本新闻稿中包含的非历史事实性陈述为前瞻性陈述。这些陈述涉及一些风险和不确定性，包括（但不仅限于）该公司的经营状况以及该公司截至2015年11月30日财年10-K表年度报告和随后的10-Q表季度报告以及提交给美国证券交易委员会的其它文件的风险因素及其他部分详述的其它相关事项。如果这些风险因素中有一个或多个成为现实（或者这样发展的后果恶化），或者潜在的假设被证明是不正确的，那么可能会导致实际结果与这些预测或预期出现重大出入。该公司不打算也没有义务公开更新或修改这些陈述，无论是由于出现了新信息、未来事件还是其它因素。