电商VS店商，来伊份全渠道拥抱双11

上海2016年11月8日电 /美通社/ -- 今年是“双11”第8年，这个起初的“光棍节”早已演变为全民狂欢节，变成线上电商、线下门店、线上线下全渠道商家同场PK的竞技场。各大品牌无不使出浑身解数全力备战，更让竞争白热化的“双11”大战平添浓重的火药味儿，而拥有线上、线下双重通路的全渠道品牌的加入也让双11大战多了更多创意与玩法。



来伊份门店内消费者购物踊跃

电商VS店商 线上集中放量 线下销售拉长

“为了备战今年的双11，我已经过了20多天的‘7-11’生活了！”某电商品牌的店长眼睛中布满血丝，一脸疲惫地说。7-11这家便利店的名字，在她口中变成了每周工作7天，每天工作11个小时的代名词。

“为了这一天 准备一整年。”阿里系的天猫与淘宝，通过产品预售模式，从第一年的5300万销售收入，暴涨到去年创纪录的912.17亿元。

京东一改决胜双11当天的模式，将战线从11月1日拉至11月11日，共计11天，提前消费分流的意图昭然若揭。

线下品牌则充分发挥线下体验优势，延续往年做法，将双11战火提前点燃。无论是SHOPPING MALL、商超还是街边门店，精心装扮过的店面环境、真实感知到的产品展示、有温度有品质的服务，这些都是只有实体店才能给到消费者的消费体验，也吸引了不少顾客提前掏腰包。

全渠道 线上线下移动支付“一锅端”

历经7年的革新与蜕变，现在的双11早已不是电商平台的孤独狂欢，也不是传统企业线下的“争权夺利”，对于那些拥有全渠道平台的商家来说，将线上、线下、移动支付的商机能“一锅端”，全方位满足不同消费者购物习惯的变化，无疑具有巨大的机会点。

以休闲食品全渠道的标杆品牌来伊份为例，今年双11，来伊份在门店、电商及移动APP上一起发力，全渠道迎战双11，让消费者享受饕餮盛宴的同时，产生更好的购物体验并获得意外惊喜。

拥有2200多家线下门店的来伊份，从10月30日至11月13日，接连发动两轮冲击波 -- “爆款低价囤”、“幸运脱单上上签”，前者便利消费者以较低价格，购买碧根果、夏威夷果、本色开心果、猪肉脯、香辣鸭脖等畅销美食；后者则是跟携程合作，制造赢取4999元“脱单”旅行基金大奖的机会，为单身族创造了一次美妙的邂逅之旅。

来伊份APP目前拥有100多万用户，活跃用户数及销售额均位居休闲食品前列。今年10月20日至11月31日，来伊份APP开展百万老用户分享微信朋友圈获取新用户活动，无论老用户还是新用户，都能享受由来伊份分发的“粉丝红利”。

在休闲食品排名靠前的来伊份电商，经过长期精心准备，在双11当天来伊份淘宝旗舰店将采取密集、刺激、好玩的分时段、全时段让利活动，让消费者在疯狂抢购来伊份美食时，获得更多“金”喜。

马云最近提出“新零售”概念，认为“纯电商时代很快会结束，未来的十年、二十年，没有电子商务这一说，只有新零售，也就是说线上线下和物流必须结合在一起，才能诞生真正的新零售”。来伊份无疑是这一模式的积极践行者，面对双11的山雨欲来，来伊份正在积极探究该模式，并提前将利好与广大消费者分享。