麦德龙中国第二家食品配送平台入驻无锡

无锡2016年11月8日电 /美通社/ -- 麦德龙中国的第二家食品配送平台今日在江苏无锡盛大开业。食品配送服务作为麦德龙的重要业务模式之一，致力于为大中型餐饮客户提供数千种高品质、高性价比的安全食材商品，并以专业、周全的服务，一站式解决食堂、餐饮服务业、酒店等餐饮类客户对优质食材的需求。无锡食品配送平台是麦德龙专门为食品配送服务精心设计打造，并在建筑机构、技术、系统和流程上都达到了较高水准。



麦德龙中国第二家食品配送平台入驻无锡

“自进入中国市场以来，餐饮类专业客户一直是麦德龙中国的核心客户群之一。2014年我们在青岛的黄岛开设了第一家独立的食品配送服务平台，不仅帮助门店承担了配送任务，更提升了我们满足顾客配送需求和提供服务的能力。”麦德龙中国总裁席龙表示，“今年启动的无锡食品配送平台将为无锡当地和周边的客户提供配送服务，这一地区是我们门店网络最密集、顾客数量最多的区域之一。作为我们重要的战略渠道之一，未来，麦德龙还将在中国开设更多的食品配送平台，进一步提升市场占有率，满足市场对安全食品和定制化服务的需求。”



麦德龙无锡食品配送平台

无锡食品配送平台占地面积约5500平方米，提供丰富多样的、跨品类的、适合餐饮客户的商品，品项涵盖干货、鲜货、冻品以及鱼肉菜等超生鲜产品，当前日配货订单已逾300个。无锡食品配送平台所处的丰树物流园，毗邻无锡苏南国际机场、无锡新区站以及多条快速通道，运输能力和运输效率出色，可满足客户迅速配送的要求。



麦德龙无锡食品配送平台

安全品质配送 一站式解决采购需求

中国的餐饮业市场潜力巨大，根据数据显示，在未来的几年中，中国餐饮客户的采购潜力每年将有4% - 9%的增幅。在整个餐饮业的采购需求中，有60%多有配送的需求。[1]随着居民人均可支配收入的持续增长，消费者对餐饮安全、生活品质的要求也不断提高。因此，餐饮业经营者在把控时间、人力等经营成本的同时，还面临着保障食材质量、实现高效采购，以及提升专业服务的挑战。麦德龙中国在过去的20 年中，已经积累了多年服务餐饮客户的经验。为了更好地服务于中国餐饮客户，提高客户满意度，麦德龙中国专门设立了食品配送业务渠道，不仅提供多品类、全系列的餐饮商品，还推出优质便捷的配送服务和一站式解决方案，致力于成为国内领先的跨品类专业食品配送供应商。

无锡食品配送平台通过特色服务优势，将能够全方位满足餐饮专业客户的核心需求。平台提供高品质、横跨多品类全系列的餐饮商品，消费者可以极具竞争力的价格选购市场领先品牌、进口品牌和麦德龙自有品牌等商品。

麦德龙领先的全程可追溯系统，透明化呈现“从田地到市场”的每个细节，确保客户通过无锡食品配送平台安心下单；遵从国际质量保证体系的内部操作流程、储存和物流，保障食品安全送达；简单快速的订购流程，所有订单都可以通过在线订购系统、电话、传真、电子邮件或直接通过客户经理完成；可靠且高效的物流配送服务，实现高标准服务；麦德龙独有的客户经理一对一服务形式，提供重要市场信息和量身定制的解决方案，帮助专业客户取得业务的成功。

升级客户服务 推动餐饮行业发展

深耕中国餐饮行业20年，麦德龙以其对专业客户的深入了解，以及在食品安全方面的不懈努力，成为值得客户信赖的商业合作伙伴。麦德龙中国于今年6月在上海开设了餐饮学院，主要面向上海和周边省份的麦德龙现有和潜在餐饮类专业客户，为其提供专业知识和技能培训，解决餐饮从业者的实际痛点。同时在总部开设了样板员工餐厅，提供食堂经营的解决方案，力求将专业知识及食品安全理念，传递给员工和未来的餐饮行业从业者。

为了更好地服务餐饮专业顾客，无锡食品配送平台将会和麦德龙餐饮学院紧密合作，为当地及周边地区的专业客户提供食材应用解决方案，酒水知识和烹饪技能的培训和运营管理培训，增强其企业竞争力，助力餐饮行业的发展。