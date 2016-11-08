贵州网获“搜狐公众平台区域最佳媒体号”

北京2016年11月8日电 /美通社/ -- 近日，从搜狐公众平台发布的华中区域自媒体榜单中了解到，贵州网以阅读、发文、互动等综合指数荣登第二，也因此荣膺“ 搜狐公众平台区域最佳媒体号 ”称号。贵阳交通广播、贵州都市报、贵阳晚报等优质账号紧随其后。

贵州网创立于2005年，由贵州鼎道传媒有限公司运营，目前日均 IP 2万，PV 10万。贵州网自成立以来，在有关部门及社会各界的大力支持下，目前已成为贵州知名大型商业门户网站，深受网民的喜爱，曾获中国电子商务协会授予“中国电子商务最具特色行业门户”。为网友提供贵州全方位的资讯信息，我们同时期望用自己的双手能把它打造成为贵州通向世界，世界了解贵州的权威窗口。“贵州网”亦是本地为数不多成为各大搜索引擎新闻源的网站。

随着搜狐门户改革的全面升级，搜狐集中其搜狐网、搜狐手机网和搜狐新闻客户端三端资源，为媒体、企业、政府和自媒体人量身打造了一个全新的公众平台 -- 搜狐公众平台。平台吸引了大批媒体和自媒体人入驻，而入驻的账号源源不断地为平台提供优质内容。在过去的9月份，搜狐公众平台新增入驻账号13746个，活跃账号58364个，发文总数2247442篇。从10月起，搜狐公众平台为表彰入驻的优秀媒体和自媒体人，启动区域自媒体榜单的发布。

搜狐公众平台区域榜单是根据区域内自媒体账号的阅读量、发文数、互动数（评论数、点赞数），综合科学计算出的搜狐影响力排行榜。这次首批发布的是湖北、湖南、江西、贵州四省榜单。