虎嗅F&M创新节北京站将于12月4日拉开帷幕

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北京2016年11月8日电 /美通社/ -- 比资本冬天更让人绝望的是，可能熬过这一冬，市场上有钱了，回暖了，但自己在根本上丧失了向资本要价的资格。因为（移动）互联网已经进入下半场。头两年还追着“互联网+”的浪潮怕赶不上趟，这会儿可能刚站住脚跟儿，战场又变了画风与格局，升维还是降维分不清，行走江湖的逻辑得变了。

眼看着2016的尾巴嗖地就过去了，但明年的方向还不太能摸得到。创新永不眠，颠覆最无情，人人都是时代的棋子，有没有机会能把明年的脉搏把得准一点呢？-- 虎嗅每年盘点和展望业界的大戏如约登场。

12月4日，北京·国家会议中心。四个场馆六大板块，2000人次的参与，10多个经过前期深入沟通与策划的话题、数十位 CEO 与创业者将有备而来进行9个小时的激情表达、理性碰撞。

会议讨论议题：

碎片化内容模式优势尽显，但为何需要消耗长时间的直播却突然崛起？企业玩直播玩得不亦乐乎，用户为主播花钱花得酣畅淋漓，当最被看好的电商直播都呈现疲态，直播还能火下去吗？ 红利期的跑马圈地已无效，踩着消费升级风口的中国设计能否成就超级品牌？吃喝玩乐衣食住行领域各有各的升级玩法，你能看到最敏锐的消费者洞察； 马云王健林贾跃亭等土豪们在体育赛事与球队运营上一掷亿金，邓亚萍推出首个以个人名字命名的体育投资基金，振兴体育产业几成国策，各路人马摩拳擦掌，可是资本的热闹下，这个产业真能淘到金吗？ 在行犹在，分答又快速蹿红，知乎 live 声势不减，罗辑思维的“得到”狂揽数千万元流水，连虎嗅都低调放出一匹小“怒马”……知识与内容付费是一时尝鲜、圈子游戏，还是一个能支撑起足够大市场空间的生意？ “人工智能”与“机器人”躲不过、错不了，谁都知道这是明天，但它在商业上能以什么方式怎么落地？它在现有的业务中已如何发挥作用了？听听在做这事的人怎么说。 失去流量红利的老板们有点受伤，乐视、小米、阿里等企业纷纷开拓海外市场寻找下一个增长曲线，海外市场怎么拓展，什么样的创业公司需要走出去，走出去的必备关卡与技能有什么？ 如果说在互联网经济上半场，传统企业只要“互联网+”就好，那么在更难搞的下半场，传统企业还能做什么? 在O2O和共享经济领域，巨头合并似乎已成既定的竞争结果，OfO 和摩拜还在争什么？监管收紧之下，共享经济还有得玩吗？ 当大部分领域都增长乏力，年轻人的生意却发展得如火如荼，高收入的主播、稀奇古怪的亚文化社区、估值上亿的创业项目，听听 someet、张沫凡、醉鹅娘的年轻人商业姿态吧。

话题太多、嘉宾也走马灯似的，简直数不过来。乐视科大讯飞物灵蚂蚁金服掌阅达令爱鲜蜂朝夕日历饭爷 Wework 外婆家昆仑万维樊登读书彬彬有理 APUS 锤子知乎 Yhouse 峰瑞回家吃饭文艺加萌全民 TV陌陌网易5miles……这些公司的头头脑脑们都在琢磨什么呢？

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图片 - http://photos.prnasia.com/prnh/20161108/0861611829