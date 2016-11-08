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虎嗅F&M创新节北京站将于12月4日拉开帷幕

2016年11月08日 19:01 编辑： 经理人网编辑
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-- 提神气、赋灵感、缓焦虑、嗅方向、找新知

北京2016年11月8日电 /美通社/ -- 比资本冬天更让人绝望的是，可能熬过这一冬，市场上有钱了，回暖了，但自己在根本上丧失了向资本要价的资格。因为（移动）互联网已经进入下半场。头两年还追着“互联网+”的浪潮怕赶不上趟，这会儿可能刚站住脚跟儿，战场又变了画风与格局，升维还是降维分不清，行走江湖的逻辑得变了。

眼看着2016的尾巴嗖地就过去了，但明年的方向还不太能摸得到。创新永不眠，颠覆最无情，人人都是时代的棋子，有没有机会能把明年的脉搏把得准一点呢？-- 虎嗅每年盘点和展望业界的大戏如约登场。

虎嗅F&M创新节北京站将于12月4日拉开帷幕
虎嗅F&M创新节北京站将于12月4日拉开帷幕

12月4日，北京·国家会议中心。四个场馆六大板块，2000人次的参与，10多个经过前期深入沟通与策划的话题、数十位 CEO 与创业者将有备而来进行9个小时的激情表达、理性碰撞。

会议讨论议题：

  1. 碎片化内容模式优势尽显，但为何需要消耗长时间的直播却突然崛起？企业玩直播玩得不亦乐乎，用户为主播花钱花得酣畅淋漓，当最被看好的电商直播都呈现疲态，直播还能火下去吗？
  2. 红利期的跑马圈地已无效，踩着消费升级风口的中国设计能否成就超级品牌？吃喝玩乐衣食住行领域各有各的升级玩法，你能看到最敏锐的消费者洞察；
  3. 马云王健林贾跃亭等土豪们在体育赛事与球队运营上一掷亿金，邓亚萍推出首个以个人名字命名的体育投资基金，振兴体育产业几成国策，各路人马摩拳擦掌，可是资本的热闹下，这个产业真能淘到金吗？
  4. 在行犹在，分答又快速蹿红，知乎 live 声势不减，罗辑思维的“得到”狂揽数千万元流水，连虎嗅都低调放出一匹小“怒马”……知识与内容付费是一时尝鲜、圈子游戏，还是一个能支撑起足够大市场空间的生意？
  5. “人工智能”与“机器人”躲不过、错不了，谁都知道这是明天，但它在商业上能以什么方式怎么落地？它在现有的业务中已如何发挥作用了？听听在做这事的人怎么说。
  6. 失去流量红利的老板们有点受伤，乐视、小米、阿里等企业纷纷开拓海外市场寻找下一个增长曲线，海外市场怎么拓展，什么样的创业公司需要走出去，走出去的必备关卡与技能有什么？
  7. 如果说在互联网经济上半场，传统企业只要“互联网+”就好，那么在更难搞的下半场，传统企业还能做什么?
  8. 在O2O和共享经济领域，巨头合并似乎已成既定的竞争结果，OfO 和摩拜还在争什么？监管收紧之下，共享经济还有得玩吗？
  9. 当大部分领域都增长乏力，年轻人的生意却发展得如火如荼，高收入的主播、稀奇古怪的亚文化社区、估值上亿的创业项目，听听 someet、张沫凡、醉鹅娘的年轻人商业姿态吧。

话题太多、嘉宾也走马灯似的，简直数不过来乐视科大讯飞物灵蚂蚁金服掌阅达令爱鲜蜂朝夕日历饭爷 Wework 外婆家昆仑万维樊登读书彬彬有理 APUS 锤子知乎 Yhouse 峰瑞回家吃饭文艺加萌全民 TV陌陌网易5miles……这些公司的头头脑脑们都在琢磨什么呢？

你也可以点击这里，了解更多活动详情https://www.huxiu.com/zhuanti/fm_2016_bj
关于虎嗅F&M创新节视频链接：http://v.qq.com/x/page/w0178vza14f.html
抢票链接：http://wj.qq.com/s/870865/9faa

图片 - http://photos.prnasia.com/prnh/20161108/0861611829

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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