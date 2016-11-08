印度导演Alankrita Shrivastava获29届东京国际映画祭亚洲精神奖

- 影片《Lipstick Under My Burkha》成功摘得由国际交流基金Asia Center颁发的亚洲精神奖

东京2016年11月7日电 /美通社/ -- 在11月3日举行的第29届东京国际映画祭(TIFF)闭幕式上，印度导演Alankrita Shrivastava凭借《Lipstick Under My Burkha》一片荣获由国际交流基金(The Japan Foundation) Asia Center颁发的“亚洲精神奖”。该奖项旨在表彰TIFF亚洲未来单元里最有潜力的导演。三位评委一致认为，获奖导演的影片超越文化和国界，有很大机会在国际上取得成功。在从国际交流基金理事长安藤裕康(Hiroyasu Ando)手中接过奖杯时，这位年轻的印度导演表达了对TIFF及该片制作人的感谢，并表示：“我相信亚洲精神就是所有国家都追求的世界和平的精神。在我看来，亚洲女性尤其应该团结起来，共同创建一个更加和平的亚洲和更加和平的世界。”

（图片1：导演Alankrita Shrivastava，荣获由国际交流基金Asia Center颁发的亚洲精神奖 (C) 2016 TIFF http://prw.kyodonews.jp/prwfile/release/M102849/201611076008/_prw_OI1fl_728RF2O9.JPG）

（图片2：左起：国际交流基金理事长安藤裕康、导演Alankrita Shrivastava和制片人Plabita Borthakur (C) 2016 TIFF http://prw.kyodonews.jp/prwfile/release/M102849/201611076008/_prw_OI2fl_wVz037VO.JPG）

（图片3：第29届TIFF全体获奖者 (C) 2016 TIFF http://prw.kyodonews.jp/prwfile/release/M102849/201611076008/_prw_OI3fl_GF8xwK8v.JPG）

（图片4：“Asian Three-Fold Mirror 2016：Reflections”新闻发布会（导演和剧组人员）(C) 2016 TIFF http://prw.kyodonews.jp/prwfile/release/M102849/201611076008/_prw_OI4fl_0a4E77up.jpg）

（图片5：第三版CROSSCUT ASIA单元：Colorful Indonesia（绚丽多彩的印尼）研讨会 (C) 2016 TIFF http://prw.kyodonews.jp/prwfile/release/M102849/201611076008/_prw_OI5fl_VG9O8gHZ.JPG）

“最佳亚洲未来电影奖”今年花落《Birdshot》。执导本片的菲律宾导演Mikhail Red发表获奖感言：“我要将这个奖分享给亚洲其他所有正在努力拼搏的年轻电影人。他们想要高飞，却被击落；想要呐喊，却无奈沉默。”而本届电影节的最高奖项“Tokyo Grand Prix”则由《The Bloom of Yesterday》的德国导演Chris Kraus收入囊中。

这已是国际交流基金Asia Center和TIFF连续第三年合作。2014年，双方共同推出了以亚洲为核心的电影文化交流活动。该活动将一直持续到2020年东京奥运会和残奥会举办之时，目的是通过展映日本的亚洲电影和亚洲的日本电影，以及借TIFF之机将亚洲人才引荐给全世界，从而加深亚洲各国的相互了解。随着该电影节逐渐成为亚洲电影界人士的交流平台，这两位合作伙伴将在该地区共同打造一个面向未来的网络并进一步推动文化交流。

亚洲短篇集电影系列“Asian Three-Fold Mirror”全球首映

“Asian Three-Fold Mirror 2016: Reflections”是亚洲短篇集电影系列的第一部，已于10月26日电影节期间全球首映。这一持续进行的联合摄制项目力求加强亚洲各国之间的交流、增进彼此在文化上的了解，并进一步探索亚洲国民身份和生活方式。其中每一段短片的主演都是居住在亚洲不同国家的亚洲人，目的是让导演能够表达各自独一无二的视角，取景选在他们自己或亚洲其他国家，包括日本、菲律宾，柬埔寨和马来西亚。

在全球首映式上，三位颇有建树的导演Brillante Ma Mendoza（菲律宾）、行定勋(Isao Yukisada)（日本）和Sotho Kulikar（柬埔寨）与剧组人员一同到场宣传他们的影片，其中包括菲律宾著名男演员Lou Veloso、日本最德高望重的男演员之一津川雅彥(Masahiko Tsugawa)、马来西亚女演员Sharifah Amani、日本知名男演员加藤雅也(Masaya Kato)和柬埔寨女演员Chumvan Sodhachivy。

国际交流基金Asia Center推出第三版CROSSCUT ASIA单元：“Colorful Indonesia”

国际交流基金Asia Center创办的CROSSCUT ASIA系列聚焦亚洲各国的优秀电影、导演、以及演员和主题。之前的第一和第二版分别集中上映了泰国和菲律宾的优秀电影，今年推出的第三版则以文化多样性最突出的印尼为主角。这个单元展映了年轻电影人的作品，他们在影片中全方位描绘了与现代社会相关的各个主题，例如宗教、种族，性别和各种形式的爱。TIFF特邀请了该地区颇具潜力的新一代导演作为嘉宾，包括展映了自己影片《Trilogy about Intimacy》的Teddy Soeriaatmadja，以及Riri Riza、Nia Dinata、Mouly Surya、Ifa Isfansyah、Edwin，Kamila Andini和Angga Dwimas Sasongko。

2016年10月25日至11月3日举行的第29届东京国际映画祭已圆满落幕。

官网：

国际交流基金Asia Center：http://jfac.jp/en/

东京国际映画祭：http://2016.tiff-jp.net/en/

“Asian Three-Fold Mirror 2016: Reflections”：http://asian3mirror.jfac.jp