Booking.com正式启动“旅行代理机构服务平台”试运行

旅行代理机构可以通过“Booking.com旅行代理机构服务”的定制工具和报告功能轻松为客户预订住宿和管理订单

阿姆斯特丹2016年11月8日电 /美通社/-- 近日，致力于为游客提供多样化住宿选择的全球领先在线住宿预订网站Booking.com缤客宣布开始试运行其“Booking.com旅行代理机构服务”平台。

作为Booking.com首度推出的专为旅行代理机构设计的平台，“Booking.com旅行代理机构服务”可以有效地帮助旅行代理从业人员轻松预订住宿，并进行订单管理。“Booking.com旅行代理机构服务”是Booking.com现有分销合作伙伴项目的延伸，融合了Booking.com商旅服务的部分技术和功能。所有使用该平台的旅行代理机构均可以获得Booking.com与所有分销合作伙伴相同的伙伴权益。

通过该平台，旅行代理机构不仅能够在操作界面上查看和管理所有住宿订单，还可以获取个性化报告，跟踪订单数据，查看收益明细。

欲了解更多或注册该平台，请已注册登记并获得营业资格的旅行代理机构访问：http://www.booking.com/travel-advisors/index.html

欲了解更多新闻信息，敬请访问Booking.com新闻中心：https://news.booking.com/zh-chs