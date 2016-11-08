跨越赤道疯狂求撕，旅游+户外直播玩转毛里求斯

中国深圳2016年11月8日电 /美通社/ -- 近日，趣旅携手毛里求斯旅游推广局、360手机、共同打造大型旅行直播真人秀“毛里求斯疯狂求撕”之旅。由趣旅特遣小分队带领的网红、达人、粉丝在毛里求斯展开了为期7天的冒险之旅。旅程以网红直播为核心，赏美景、品美食、体验当地的风土人情，无不彰显了毛里求斯的旅游魅力。



趣旅特遣队毛里求斯疯狂求撕

以旖旎风光著称的毛里求斯不仅被欧洲富豪称为后花园，这里有浩瀚的海洋、细软的沙滩、飞泻的瀑布……扑面而来的美令人屏息，这个集合了世间精华的绝美小岛，是大自然赐予的珍贵礼物。

近些年，随着境外旅游市场的逐步成熟，越来越多人热衷于走出国门，去体验下境外的海岛风光。“旅行+直播”火爆的时代，趣旅将创意升级。为了让大家更好的体验到毛里求斯的风土人情，旅途期间，趣旅为参与者们准备丰富多彩的行程和游戏环节，并通过直播的方式展示精彩旅程，呈现一场为年轻人打造的“疯狂求撕”之旅。

无论是滑翔求撕翱翔鹿岛的畅快、野外求撕与狮同行的刺激，还是POSE求撕红顶教堂下的浪漫，更或是美食求撕品百万富翁沙律的大快朵颐，在这里都一一为大家展现。无不向大家传递毛里求斯的真实美好，透彻介绍毛里求斯的吃喝玩乐，为广大游客还原天堂原乡的模样！

本次毛里求斯疯狂求撕之旅还受到了毛里求斯旅游推广局的热情晚宴接待。趣旅特遣队代表团与毛里求斯旅游推广局代表Robin Ramhit先生在晚宴中，就未来趣旅在毛里求斯的相关动作展开对话。



趣旅工作人员与毛里求斯旅游局代表Robin Ramhit在欢迎晚宴

在未来，趣旅将在毛里求斯成立、收购华人地接社，匹配地接服务资源，深度开垦和耕作中文服务、海钓、婚礼、潜水等特色主题旅游。与此同时，趣旅也将深耕马尔代夫、斯里兰卡、帕劳、塞班等海岛旅游目的地的地接服务，将海岛游渗透到消费者的潜意识中去，实现差异化、服务品质化、目的地化、定制化的强有力的市场价值定位，获得更多目标消费群体的认同。

近年来海岛及海岛相关的目的地国家的出境游发展愈来愈火热，尤其是近年来随着国家签证政策的放宽，国际航线的增多，海岛出境游拥有巨大的市场存量等待释放。对于已经耐心耕耘海岛出境游市场三年有余的趣旅来说，这些都是品牌升级的外部刚性环境。