PassportCard荣获ITIJ Award的年度最佳专业服务供应商奖

伦敦2016年11月8日电 /美通社/ --

PassportCard很高兴在2016年因杰出成就赢得了两项大奖:在柏林举办的International Travel & Health Insurance Journal星光闪耀的颁奖典礼上荣获年度最佳专业服务供应商奖(Best Specialist Service Provider of the Year)和年度最佳营销活动奖(Best Marketing Campaign of the Year)。

评审针对荣获最佳专业服务供应商奖发表了评论,说:“这是非常激动人心的创新,会给旅行理赔行业带来非常大的影响。”

至于年度最佳营销活动奖,评审补充说:“这项大奖是为了表彰为带来成功营销活动所付诸的创新、创意和最佳实践。”

PassportCard首席执行官Sharon Haran表示:“能够获得这两项大奖以及业界对我们创新和突破性解决方案的认可,我们感到很自豪。过去的一年对于PassportCard而言是不同寻常的一年,越来越多的德国与加拿大游客认可我们的新方法在他们的关键时刻所带来的好处。此外,我们的以色列部门已成功达到了突出的市场地位。”

PassportCard在德国和加拿大与安联全球救援(Allianz Global Assistance)联手经营业务。该公司可在几分钟内支付赔款,无需自掏腰包或文书工作。PassportCard完全数字化的现代化流程由其先进的大数据算法和全球支付平台提供支持。